Darren Waller procurou ‘fumble’ no divórcio de Kelsey Plum após sua impressionante sessão de fotos SKIMS

Kelsey Ameixa seguido Kim KardashianA liderança de quase quebrar a internet quando ela postou uma sessão de fotos sensual para sua marca de roupas íntimas na segunda-feira. E todos os fãs da NFL disseram a mesma coisa sobre Darren Wallerseu futuro ex-marido, depois de testemunhar os resultados das fotos impressionantes.

Na segunda-feira, A estrela do Las Vegas Aces, Plum anunciou sua nova parceria de endosso com Kardashianmarca SKIMS.

Cameron Brink e Kelsey Plum modelam a nova coleção SKIMS de Kim Kardashian

Como muitos esperariam, a jovem de 29 anos exibiu sua figura tonificada vestindo o traje da empresa – e a sessão logo se tornou viral nas redes sociais.

“Como roupa íntima oficial da @WNBA, @SKIMS Fits Everybody é o mais confortável possível #SKIMSpartner,” Ameixa escreveu como legenda no Instagram.

Depois que as fotos da sessão de fotos surgiram, Waller tornou-se alvo de trollagem de usuários de mídia social depois Ameixacolaboração atraente.

No dia 23 de abril, Gigantes de Nova York tight end pediu o divórcio em conjunto com Ameixa em um tribunal no condado de Clark, Nevada, após terminarem seu casamento de um ano. Isso aconteceu depois que ele negou veementemente em janeiro que eles haviam decidido encerrar o relacionamento em janeiro.

Os fãs acreditam Waller cometeu um grave erro ao deixar Ameixa escorregou de suas mãos, acrescentando que a NFL a ‘atrapalhou’ – um termo da NFL usado para descrever alguém deixando cair a bola.

Um fã escreveu: “Darren Waller se atrapalhou muito”, enquanto outro fã concordou, escrevendo: “Como Darren Waller atrapalhá-la.”

“O que era Darren Waller pensando de novo??” outro perguntou.

Como Kelsey Plum reagiu ao divórcio?

Há rumores de que Waller supostamente traído Ameixa, embora isso ainda não tenha sido comprovado. Em todo o caso, Ameixa postou uma mensagem comovente em suas redes sociais afirmando que ela estava “arrasada” pela separação, mas disse que o período de entressafra lhe deu tempo para se curar.

“A entressafra tem sido difícil para mim” Ameixa disse sobre seu divórcio no início deste ano, via People. “Tenho certeza, todo mundo sabe, é bastante público, mas para mim, estou super grato.

“Acho que minha fé cresceu tremendamente. E não apenas isso, mas eu sei quem eu sou, e tipo, você é refinado pelo fogo.”

Ameixa e a Ases farão sua estreia na temporada regular quando entrarem em quadra contra o Fênix Mercúrio na noite de terça-feira.