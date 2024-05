Data de lançamento do aumento de COLA 2025: Quando será revelado o aumento de COLA para o próximo ano?

Benefícios da Segurança Social constituem o rendimento principal de um grande número de idosos e pessoas com deficiência. Dada a sua importância nas suas despesas mensais, os beneficiários estão cientes de qualquer informação a este respeito, especialmente o ajuste de custo de vida (COLA).

Ano após ano, o Administração da Segurança Social (SSA) atualiza o valor que concede a cada ano em Seguro Social para ajudar os beneficiários a lidar com os aumentos de preços. Muitos destinatários aguardam ansiosamente o ASS anúncio para que possam planejar suas despesas para o ano seguinte.

ASS calcula COLA usando o terceiro trimestre Índice de preços ao consumidor para assalariados urbanos e trabalhadores administrativos (CPI-W), fornecido pelo Secretaria de Estatísticas Trabalhistas. É por isso que ASS anuncia o oficial COLA em Outubro todo ano.

Previsão COLA

Apesar de ASS revelará os números oficiais em Outubroalguns especialistas e organizações nacionais já começam a fazer algumas estimativas sobre o possível aumento Seguro Social em 2025.

De acordo com o grupo apartidário Liga dos Idososo COLA 2025 poderia ser de 2,6%. O valor é o mais baixo em cinco anos, após aumentos de 5,9% em 2022, 8,7% em 2023 e 3,2% em 2024. No entanto, é também uma melhoria em relação à previsão de 1,7% que o grupo divulgou em fevereiro passado.

Vale ressaltar que esse número é uma previsão não oficial. O aumento real só será conhecido quando o ASS faz o anúncio. Além disso, apesar das aparências, uma redução COLA pode ser uma boa notícia.

O que significa uma diminuição de COLA?

Desde o COLA é calculado com base na inflação, uma redução no aumento significa que o aumento dos preços poderá desacelerar no ano seguinte, em linha com as expectativas dos especialistas.

De acordo com Fundo Monetário Internacional (FMI), a inflação no Estados Unidos seria de 1,8% em 2025. O OCDEpor sua vez, espera atingir 2% no primeiro trimestre do próximo ano.

As expectativas económicas para o próximo ano permanecem sombrias. No entanto, mesmo um aumento modesto Seguro Socialos benefícios podem ajudar um grande número de idosos a sobreviver.