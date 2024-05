Dave Portnoy apóia Scottie Scheffler para evitar a prisão com uma aposta de $ 50.000 no PGA Championship

Emesmo depois de assistir Scottie Scheffler ser preso pela polícia antes do Campeonato PGA, Dave Portnoy está apostando que a estrela do golfe será seu amuleto da sorte mais uma vez.

O jogador de golfe número 1 do mundo foi detido pela polícia em Louisville na sexta-feira, antes da segunda rodada do campeonato, após um mal-entendido que resultou em várias acusações contra ele.

Scottie Scheffler é preso no PGA Championship por infração de trânsito e retorna ao curso horas depois

Scheffler foi acusado de agressão de segundo grau a um policial, dano criminal de terceiro grau, direção imprudente e desrespeito aos sinais de trânsito de um policial depois que ele tentou entrar no Valhalla Golf Club.

Um acidente fatal envolvendo um funcionário do torneio sendo atropelado por um ônibus ocorreu fora do local antes Scheffler chegou, causando confusão. O campeão do Masters foi liberado posteriormente após receber um cartão amarelo.

Portnoy critica a polícia por prender ‘meu cara’ Scheffler

Portnoyque ganhou US$ 1,35 milhão no Masters após apostar Scheffler para vencer em 14 de abril, está dobrando a aposta do jogador de 27 anos para se recuperar do incidente.

O fundador do Barstool apostou US$ 50.000 em Scheffler para ganhar o PGA Championship com a esperança de conseguir um lucro inesperado de $ 375.000 no DraftKings Sportsbook, e ainda tem algumas apostas acumuladas em cima dele após o Masters.

“Eu vou andar com meu cara Scottie Scheffler pelas entranhas do inferno. #DKPartner”, postou Portnoy no X.

Explicando sua decisão no programa ‘Varney and Company’, Portnoy disse: “Quando as coisas estão ruins, você pode esperar Dave Portnoy para protegê-lo, então quando ouvi a notícia, pulei direto no DraftKings e coloquei $ 50.000 e as chances aumentaram.

Scheffleras probabilidades de já melhoraram de +650 para +500 após sua libertação, com Portnoy acertou na decisão de contratar o jogador de golfe.

“Sim, isso é lixo. Deve ter havido uma falha de comunicação, os policiais têm um trabalho muito difícil. Obviamente, é um incidente trágico ali.” Portnoy disse.

“Esta provavelmente teria sido a única vez na história dos tempos que se diria: ‘Você sabe quem eu sou?’ ele está na entrada do clube de golfe, há repórteres o tempo todo.

“Os policiais obviamente não têm ideia de quem ele era. Scheffler provavelmente não deveria estar atrás das grades. É uma loucura que eles tenham chegado ao ponto de tirar uma foto.”