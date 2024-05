Dave Portnoy é visto com uma mulher misteriosa no jogo Celtics-Heat

EUno mais recente avistamento de celebridades na quadra, Banqueta esportiva magnata Dave Portnoy causou comoção na noite de segunda-feira TNT transmissão do calor de Miami contra celtas de Boston jogo. Não apenas por suas habituais travessuras francas, mas pelo loira bombástica sentada ao lado delerapidamente identificado pelos fãs com olhos de águia como 24-anos Camryn D’Aloia. No 47A escolha de datas de Portnoy continua a chamar a atenção e a agitar a mídia social.

A câmera pegou Portnoyconversando com D’Aloiaassim que a transmissão voltou do comercial destacando a dupla logo atrás dos comentaristas, Brian Anderson e Stan Van Gundy. Isso levou a uma enxurrada de reações online, desde aplausos atrevidos até críticas sarcásticas.

Os comentários dos espectadores incluíram joias como “Esse sorriso é lendário” e “Ela vai pegar a coleira hoje à noite.” Outros foram mais cortantes, com um fã notando, “Eu também ficaria vermelho se estivesse namorando uma garota 20 anos mais nova que eu. .”

Dave Portnoy fala sobre rompimento com Silvana Mojica

O avistamento vem logo após A recente separação de Portnoy da namorada modelo Silvana Mojica, com quem manteve um relacionamento de três anos. A separação, confirmado por Portnoy em seu Podcast de melhores amigos, foi descrito como consequência de aspirações futuras incompatíveis. “Provavelmente é um problema meu, porque estou velho e solteiro neste momento… mas se eu não achar que sou o cara que ela está procurando e serei capaz de fornecer o que ela precisa a estrada… é tipo, o que você está fazendo”, Portnoy compartilhou, sincero sobre suas dúvidas pessoais.

Esta aparição na quadra também marca outro capítulo público para Portnoy depois que ele recuperou a propriedade de Banqueta esportiva de Penn Entretenimento no ano passado, prometendo um retorno às suas raízes mais ousadas e provocantes – uma promessa que parece espelhada em sua vida pessoal.