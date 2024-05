Dave Roberts revela por que Shohei Ohtani não jogou na derrota dos Dodgers contra os Padres

Shohei Ohtani pensou que poderia jogar no domingo contra o Padres de San Diego no último jogo da série de três jogos. Ele estava ansioso para conhecer seu companheiro Japonês Yu Darvish no monte e na partida de borracha de uma rivalidade muito acirrada.

Ele jogou bem nos dois primeiros jogos da série, fazendo 2 a 4 na sexta e 1 a 3 no sábado, mas saiu daquele segundo jogo com alguns problemas nas costas para o Los Angeles Dodgers, Dave Roberts não o deixou jogar .

Ohtani nunca foi capaz de defender a sua reivindicação. Na manhã do final da série dos Dodgers no Petco Park, Roberts disse ao intérprete Will Ireton que Ohtani não estaria na escalação, e pronto.

Ohtani não jogou na derrota por 4 a 0 para os Padres e o líder da divisão oeste perdeu mais uma série contra os frades.

“Acho que ele entende o que é melhor para ele e o que é melhor para a equipe”, disse Roberts. “Ele certamente conhece seu corpo, agora, com 13 jogos consecutivos, só queria ter certeza de que tomamos um pouco de cuidado.”

Os três primeiros desses 13 jogos consecutivos foram iniciados pelo Los Angeles e mesmo tendo uma vantagem de 5,5 jogos sobre os Padres, é preciso ter cuidado, depois de ter sido 3-5 contra eles na atual temporada da MLB até agora.

Shohei Ohtani também concordou com Dave Roberts

Shohei Ohtani descreveu a lesão como leve, ele disse que inicialmente sentiu desconforto nas costas antes do jogo de sábado, mas Roberts estava relutante em correr qualquer risco nesta fase da temporada, mesmo contra um rival da divisão no domingo.

“Independentemente do estado das minhas costas”, disse Ohtani em japonês, “eu estava pensando no dia de folga”.

Então, estava tudo “ok” para o descanso dominical de Shohei. Roberts disse que Ohtani deve retornar na segunda-feira para o início de uma série de três jogos em San Francisco.