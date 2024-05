David Copperfield é acusado de má conduta sexual por 16 mulheres, algumas delas menores

Mmágico David Copperfield foi acusado de má conduta sexual e comportamento inadequado por 16 mulheres, de acordo com uma investigação do NÓS. escritório do jornal britânico The Guardian.

As alegações detalham que Campo de cobre supostamente drogou três mulheres antes de fazer sexo com elas, que alegaram não poder consentir devido à sua condição. Metade das acusações vem de mulheres que afirmam ter menos de 18 anos no momento dos encontrosalguns com apenas 15 anos, e abrangem um período que vai do final da década de 1980 a 2014.

Campo de cobre havia enfrentado alegações de comportamento sexual impróprio no passado. Em 2018, o mágico negou veementemente as acusações contra ele, escrevendo no Twitter: “Vivi com anos de notícias sobre mim, acusado de atos hediondos fabricados, e poucos contam a história da prisão do acusador e da minha inocência”.

Diante das novas acusações, Copperfield negou qualquer irregularidade quando solicitado a comentar pelo The Guardian antes da publicação de sua investigação na quarta-feira.

Seus advogados alegaram que Campo de cobre “nunca agiu de forma inadequada com ninguém, muito menos com menores de idade”, chamando as afirmações do jornal de que o mágico tocou mulheres de forma inadequada “não apenas completamente falsas, mas também totalmente implausíveis”.

Defesa de David Copperfield

“Todo mundo que sabe David Copperfield dirá que essas recentes alegações de um jornal são exatamente o oposto de quem Davi é. Na verdade, Davi tem um histórico de arriscar sua carreira para ajudar a proteger as mulheres de predadores poderosos. A maioria destas alegações históricas já foram feitas antes e todas são tão falsas agora como eram naquela altura”, começou por escrever num comunicado nas suas redes sociais.

“Davi solicitou as provas nas quais essas falsas acusações afirmam se basear e elas não foram fornecidas. Pelo contrário, sempre que as autoridades dos EUA investigaram estas questões, fizeram-no exaustivamente e descobriu-se que simplesmente não há caso para responder”, continuou ele.

“A caracterização do The Guardian é não quem é David, e continua a apoiar qualquer pessoa que tenha sofrido qualquer tipo de abuso ou discriminação. O movimento deve ter sucesso, mas as falsas acusações devem parar para que floresça. Davi considerará a posição com sua equipe jurídica e tomará todas as medidas apropriadas diante dessas alegações falsas e difamatórias.”