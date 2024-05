David Copperfield supostamente acusado de má conduta sexual por várias mulheres

Mágico David Copperfield está rejeitando as alegações de 16 mulheres que alegavam que ele se envolveu em má conduta sexual ou comportamento impróprio com elas – e diz que as autoridades já limparam seu nome.

O Guardião do Reino UnidoO escritório dos EUA detalhou as acusações depois que uma investigação encontrou três mulheres que acusaram Copperfield de drogá-las antes de se envolverem em atividades sexuais não consensuais com elas.

Segundo o relatório, 4 mulheres o acusaram de apalpá-lo ou coagi-los a tocá-lo de forma sexual durante apresentações ao vivo no palco.

Metade das acusações contra Copperfield datam do final da década de 1980 até 2014, e são de mulheres que afirmam ter menos de 18 anos na altura, com algumas insistindo que tinham apenas 15 anos durante os seus encontros com o ilusionista.

Um representante de Copperfield respondeu às alegações… diga ao TMZ: “Todo mundo que conhece David Copperfield lhe dirá que essas recentes alegações de um jornal são exatamente o oposto de quem David é. Na verdade, David tem um histórico de arriscar seu carreira para ajudar a proteger as mulheres de predadores poderosos.”

“A maioria destas acusações históricas já foram feitas antes, e todas elas são tão falsas agora como eram então. David solicitou a ‘evidência’ na qual estas falsas alegações afirmam se basear e esta não foi fornecida. Em contraste, sempre que os EUA a aplicação da lei investigou essas questões, elas foram investigadas minuciosamente e descobriu-se que simplesmente não há caso para responder.”

O representante conclui: “A caracterização do Guardian não é quem David é, e ele continua a apoiar qualquer pessoa que tenha sofrido qualquer forma de abuso ou discriminação. O movimento deve ter sucesso, mas as falsas acusações devem parar para que floresça. David estará considerando o posição com sua equipe jurídica e tomará as medidas apropriadas em relação a essas alegações falsas e obscenas.”