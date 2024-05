Decisão preliminar de Bronny James na NBA que agradará LeBron James e abordará questões de saúde

Bos fãs de basquete esperaram semanas para receber algum tipo de clareza sobre o futuro do jogo Bronny James. Já se sabia que o filho mais velho de Lebron James não voltaria para USConde jogou sua primeira temporada no basquete universitário, mas Bronnypresença simultânea no portal de transferências e sua elegibilidade para o Draft da NBA de 2024 criou um cabo de guerra sobre os próximos passos do jovem de 19 anos no basquete.

Bem, não se pergunte mais. Os últimos relatórios dizem que os mais jovens James é “esperado” que permaneça no rascunho de 2024 antes do prazo iminente para retirar seu nome de consideração – e um desenvolvimento relacionado à saúde impulsionou as perspectivas de Bronny no rascunho, bem como seu futuro potencial no NBA.

LeBron está vinculando seu futuro a Bronny?

A NBA Preparação para jogar O painel liberou Bronny para ação pró depois que ele teve uma parada cardíaca durante um treino no ano passado – e depois que o adolescente mais tarde teve que se submeter a uma operação para reparar um defeito cardíaco congênito. Essa autorização do painel Fitness to Play encorajou Bronny a permanecer no draft – e encorajou LeBron para assumir uma postura mais dura sobre seu próprio futuro na NBA.

LeBron é um agente livre pendente e espera-se que chegue ao mercado depois de cancelar oficialmente seu contrato com o Los Angeles Lakers para a temporada 2024/25. Agente de longa data de LeBron Rico Paulo está supostamente tentando convencer as equipes de que suas chances de assinar o rei vai melhorar se eles atacarem Bronny no próximo draft.

ESPNde Brian Windhorst espera que LeBron permaneça em Os anjos apesar da especulação turbulenta sobre seu futuro. Mas se uma equipe que não seja a Lakers opta por enfrentar Bronny na segunda rodada do draft de 26 de junho, isso poderia criar uma decisão interessante fora da temporada para o maior artilheiro de todos os tempos da NBA.