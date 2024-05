Deion Sanders acredita que Travis Hunter jogará no ataque e na defesa na NFL

Sesde que Deion Sanders concordou em treinar o Colorado Buffaloes, os olhos de todo o país estão voltados para a escola e suas expectativas eram grandes no início da temporada passada.

Um início de 3 a 0 que começou com uma vitória frustrante em TCU, ajudou a aumentar essas expectativas com o que muitos acreditavam na época que poderia acabar sendo uma temporada de campeonato do Pac-12. No entanto, as coisas correram mal depois disso.

Para alguns foi um desastre, para muitos foi normal, mas os Buffaloes só venceram um jogo a partir daí e as críticas da imprensa não esperaram. Apesar do ano geral ruim, houve alguns pontos positivos para falar e talvez o principal tenha sido Travis Hunter.

Hunter jogou como cornerback e wide receiver, ambas as posições são exigentes, e ele se destacou. Ele terminou o ano com 31 tackles no total e três interceptações na defesa, além de 57 recepções para 721 jardas e cinco touchdowns no ataque.

Muitos falaram sobre por que ele tinha dificuldades à medida que a temporada avançava, mas a situação mudou e ele teve seu treinador apoiando-o.

Primetime acha que Travis Hunter terá sucesso no nível profissional

O técnico do Colorado, Deion Sanders, tem sido o principal crítico de seus jogadores quando eles não se apresentam como esperado, mas também mostra muito apoio a eles. Travis Hunter é um deles e está 100% atrás dele.

“Bem, ele vai decidir, tenho certeza”, disse Deion Sanders em uma aparição no Full Send Podcast. “Como se ele não fosse deixar ninguém lhe dizer o que ele não pode fazer, ele nunca deixou, nunca fará. Tenho certeza de que a equipe que o recruta saberá, pelo processo de entrevista, seus desejos, e eles podem não deixá-lo jogar. tantos snaps quanto ele está jogando na faculdade, mas ele terá um pacote na defesa e um pacote no ataque. Tenho certeza, sim, ele é tão bom. Você vai se machucar se não deixá-lo jogar do outro lado do. bola.”

Ele ainda jogará pelo menos mais um ano no Colorado e espera ter um impacto maior em 2024.