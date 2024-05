Aé o Búfalos do Colorado se preparam para sua segunda temporada sob a orientação de Deion Sanderso enigmático treinador parece estar a abraçar uma nova tática na sua estratégia de recrutamento.

Sanders, carinhosamente conhecido como Treinador Prime, causou sensação no início deste ano com sua abordagem pouco ortodoxa de recrutamento. Evitando as tradicionais visitas domiciliares, Lixadeiras afirmou que os pais preferem ver o seu próprio ambiente, acreditando que ele oferece uma visão mais autêntica de sua vida e de seus valores.

No entanto, uma postagem recente nas redes sociais sugere uma mudança na estratégia do treinador carismático. Lixadeiras acessou sua plataforma preferida na segunda-feira, compartilhando uma foto a bordo de um jato particular com a legenda “Estamos chegando”. A implicação? Sanders está pegando a estrada, possivelmente embarcando em visitas presenciais de recrutamento, ao contrário de sua posição anterior.

Este afastamento dos seus métodos estabelecidos coincide com um momento crítico para os Búfalos. Depois de um afluxo promissor de talentos em Lixadeiras‘ano inaugural, incluindo aquisições notáveis ​​tanto do recrutamento do ensino médio quanto do portal de transferência, Colorado encontra-se diante de um desafio significativo. A equipe lidera o país em saídas de portais de transferência antes da temporada de 2024, deixando posições-chave a serem preenchidas.

O assistente técnico de Deion Sanders, Warren Sapp, caça cobras com as próprias mãos

Os Buffs estão tentando reforçar seu elenco

Entre as saídas estão Cormani McClain, um ex-cornerback cinco estrelas, e Dylan Edwards, o running back líder da equipe. Com lacunas notáveis ​​no elenco, Sanders parece pronto para entrar no caminho do recrutamento mais uma vez, buscando reabastecer seu time com novos talentos.

Enquanto o Búfalos do Colorado Ao embarcar neste novo capítulo sob o comando do Coach Prime, os ventos da mudança parecem estar soprando em Boulder. Ainda não se sabe se a mudança de Sanders para visitas presenciais produzirá os resultados desejados, mas uma coisa é certa: a antecipação para o Ano 2 do Deion Sanders era está se construindo.