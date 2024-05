Ctreinador de futebol olorado Deion Sanders se viu envolvido em uma discussão acalorada com críticos nas redes sociais. Em meio à polêmica em torno de seu programa e tratamento dispensado a ex-jogadores, Lixadeiras não se conteve em aplaudir os detratores, incluindo o defensor do segundo ano Distrito de Jaheim de Austin Peay.

A briga começou quando Receptor dos Buffaloes, Kaleb Mathis envolvido em uma justa verbal com Ala no X, após os comentários contundentes do ex-segurança do Colorado Xavier Smith sobre Lixadeiras‘ estilo de treinamento. Smithos comentários de, publicados no The Athletic, pintaram um quadro contundente de Lixadeirasalegando falta de conexão pessoal e um impacto negativo na confiança dos jogadores.

Uma troca acalorada nas redes sociais

Em resposta, Mathis recorreu às redes sociais para defender seu treinador, postando um vídeo dele mesmo superando Smith na prática, apenas para ter Ala interrompa com um comentário desdenhoso sobre Mathis‘ próprio desempenho em campo.

“Cara, você teve 38 jardas no ano passado, pare de tentar derrubar alguém,” Ala observado.

“Você não vai discutir isso com ele agora.”

Lixadeirasque não foge do confronto, entrou na briga repostando Alaestatísticas sem brilho e entregando um sarcástico “Lawd Jesus” em resposta.

Mathis juntou-se com divertida descrença, enquanto Ala retaliou dando um tiro em Lixadeiras‘ filho, Shilo Sanderscitando seu próprio desempenho superior em desvios de passe.

A troca não terminou aí. Lixadeiras‘ filho Shedeur Sanders pesou, descartando Smithcomentários e lançando dúvidas sobre suas habilidades durante sua gestão no Colorado.

Este confronto nas redes sociais surge na sequência de críticas semelhantes de outros ex-jogadores, incluindo Cormani McClainque recentemente deixou o Colorado em meio a ataques velados ao programa e a Sanders.

“Algumas pessoas às vezes precisam dar um passo atrás, certas pessoas, você sabe,” McClain disse.

“Sinto que não quero jogar por cliques. Na verdade, quero estar envolvido com um grande programa de liderança que irá desenvolver jogadores.”