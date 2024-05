DELMIRO: Em defesa da natureza, MPAL firma parceria para mais uma criação de unidade de conservação

O meio ambiente ganha mais um parceiro, dessa vez na cidade de Delmiro Gouveia, sertão de Alagoas. O Ministério Público de Alagoas (MPAL), representado pelos promotores de Justiça Lavínia Fragoso, Alberto Fonseca e Kleber Valadares, esteve em visita técnica no Empreendimento Castanho onde tratou da criação de uma unidade de conservação na caatinga. A ação foi acompanhada por equipes do Instituto do Meio Ambiente (IMA), do Instituto Para Preservação da Mata Atlântica (IPMA) e Secretaria de Estado Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) .

A promotora de Justiça Lavínia Fragoso, da Promotoria de Justiça de Recursos Hídricos, falou sobre a formalização do pedido de criação da reserva ecológica do Castanho.

“Esse é outro importante momento, mais uma ação produtiva dentro dos objetivos do Projeto Pró-Reservas. Com essa assinatura para a criação da unidade de conservação, que será a primeira do Monumento Natural do São Francisco, o Mona, damos continuidade , também, ao programa Pró-Espécies instituído pelo Ministério Público. Isso significa que o pensado lá atrás continua trazendo grandes resultados e que a luta em prol do meio ambiente não é em vão”, ressalta a promotora.

A ideia da RPPN dentro do MONA, serve, segundo os promotores, para reforçar o turismo sustentável na natureza. O promotor de Justiça Alberto Fonseca aproveitou a visita para ressaltar a importância dos proprietários de áreas particulares se envolverem mais no processo de conservação da biodiversidade, ampliando a rede de preservação .

Para Fernando Pinto, presidente do IPMA, “esse é o início de um importante trabalho de criação de RPPNs na caatinga, um bioma extremamente frágil, com algumas espécies raras, como o macaco-prego galego. A RPPN do Castanho deverá sensibilizar os demais proprietários da região no sentido de se priorizar a conservação ambiental e a experiência deverá ser replicada com a criação de novas RPPNs no sertão de Alagoas”.

Com todas as orientações e esclarecimentos recebidos, o proprietário, Eliseu Gomes, do empreendimento Castanho se dispôs a colocar seu espaço para a formação de Reserva Particular do Patrimônio Natural. Os promotores de Justiça e toda a comitiva, na ocasião, fizeram inspeção no Rio São Francisco, mais precisamente nas áreas que devem compreender a extensão da RPPN.

O órgão tem sido forte defensor do meio ambiente e o projeto Pró-Reservas já foi inclusive premiado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Ele é um Projeto que incentiva a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN’s) e a iniciativa cujas áreas são disponibilizadas para pesquisas científicas, turismo ecológico e educação ambiental. Desde seu lançamento, em 2020, o projeto já contabiliza a transformação de hectares em áreas para a conservação da natureza. Ele busca a preservação de hábitats com vistas à conservação da biodiversidade no Estado de Alagoas contribuindo, dessa forma, com as futuras gerações.