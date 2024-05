Demi Moore usa biquíni com estampa de leopardo durante férias em família

Demi Moore ainda conseguiu – quando ela exibiu seu corpo incrível em um pequeno biquíni com estampa de leopardo para um vídeo fofo com sua família … e ela meio que parecia a melhor de todos.

A atriz – que tem 61 anos, aliás – enviou um vídeo divertido no Instagram na terça-feira… que a mostrava com suas três filhas… Tallulah , Escoteiro dar Rumer Willis em algum tipo de férias em família. Todos vestiram trajes de banho… mas todos os olhos estavam voltados para a figura incrível de Demi.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Demi é inicialmente vista vestindo roupas normais antes de sair da tela e reaparecer do lado de fora com um biquíni pequenininho. Demi parece sem idade… posando seu físico em forma na areia.

DM logo é acompanhada por suas filhas adultas, bem como por sua neta, Loueta . Enquanto todas as irmãs Willis ficam lindas em seus próprios biquínis … sua mãe famosa acaba sendo o destaque, que fez os fãs clamarem por mais.

A família parece estar de bom humor, apesar de lidar com o patriarca Bruce Willis ‘ batalhas contínuas de saúde.

Como você sabe, a família de Bruce anunciou que ele estava diagnosticado com demência, após ter sido previamente diagnosticado com afasia. Ele levou um afaste-se dos holofotes — Com sua esposa, Emma Heming Willispublicando regularmente atualizações sobre sua saúde nas redes sociais.