Denver Nuggets empata série com Minnesota Timberwolves 2-2

MINNEAPOLIS – Nikola Jokic queimou um time duplo ao encontrar Kentavious Caldwell-Pope aberto para um 3, em seguida, acertou um roubo de bola e acertou Michael Porter Jr. o logotipo do Target Center além da linha de meia quadra na campainha.

No intervalo de 20 segundos vertiginosos, o Denver Nuggets marcou oito pontos para chegar ao intervalo do jogo 4 com uma vantagem de 15. A agitação deixou o Minnesota Timberwolves e a multidão atordoada enquanto impulsionava o Denver a uma vitória por 115-107 para igualar a semifinal da Conferência Oeste. série em 2-2.

O Nuggets deixou o Denver perdendo por 2 a 0 na quinta-feira e com a sensação de que muitos os haviam eliminado contra o novato Wolves. O Nuggets retorna ao Colorado depois de recuperar a arrogância do campeonato e com a vantagem de jogar em casa de volta no bolso.

Questionado sobre o que seu time encontrou em Minneapolis durante esses dois jogos fora de casa, o técnico do Denver, Michael Malone, citou o ex-técnico do Houston Rockets, Rudy Tomjanovich.

“O que descobri é que Rudy T está certo, cara”, disse Malone. “’Nunca subestime o coração de um campeão.’ Eles foram rápidos em nos descartar, mas esses caras ganharam um campeonato há um ano. Fomos para Miami (nas finais da NBA), vencemos dois jogos consecutivos. Este time foi testado várias vezes e nós. encontrei uma maneira de resolver o que quer que tenha sido jogado contra nós.

“Esta série está muito longe de terminar. Não estamos comemorando, está 2 a 2. … Mas o que descobri sobre o nosso grupo é que eles acreditam em si mesmos. E o mais importante, eles acreditam no próximo homem para eles. Temos um grupo que está agindo como você esperaria que uma equipe campeã agisse.”

Ao contrário do desastre no jogo 2, quando a defesa do Minnesota os sufocou por 106-80, o Nuggets não apenas teve uma resposta para tudo o que os adversários jogaram contra eles no domingo – eles levaram isso para os Wolves.

Apesar dos 44 pontos de Anthony Edwards, o Nuggets manteve Karl-Anthony Towns com 5 de 18 arremessos. Aaron Gordon, que liderou Denver com sua versatilidade, alternou entre defender Towns de 2,10 metros e Edwards de 1,80 metro.

E no ataque, Gordon acertou seus primeiros 10 arremessos de campo antes de terminar 11 de 12 com 27 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Ele fez de tudo, inclusive levar a bola para a quadra e ser um craque do Nuggets.

“Ele foi nosso melhor jogador esta noite”, disse Jokic. “Ele estava fazendo tudo.”

Foram muitos elogios vindos de Jokic, que teve três vezes desempenho de MVP com 35 pontos, 7 rebotes, 7 assistências e 3 roubadas de bola. Murray somou 19 pontos, 8 assistências e 5 rebotes no chute que desanimou os fiéis de Minnesota.

“Isso foi doentio”, disse Gordon sobre a campainha e a agitação de oito pontos para encerrar o segundo quarto. “Quero dizer, isso foi uma loucura, cara. Murray quadra de três quartos 3… tão doentio.”

A impressionante finalização do Nuggets no primeiro tempo deixou os jogadores e torcedores do Minnesota enjoados com o que estava acontecendo. Os Lobos tinham o controle desta série apenas para perdê-lo no que deveria ser um fim de semana de celebração diante de uma multidão delirante.

Os Wolves tinham acabado de reduzir a vantagem de 16 pontos para sete, faltando 48,3 segundos para o final do segundo quarto.

“Sim, isso doeu”, disse Towns. “Fizemos uma boa corrida para voltar ao jogo e ganhamos impulso, colocamos um pouco de força na construção e então eles fizeram o que os campeões em título fazem.

“Isso definitivamente nos mandou para o intervalo com um gosto ruim na boca. Então, temos que melhorar da próxima vez.”

Com Gordon acertando quase tudo que ele acertou e Jokic defendendo quase todas as jogadas dos Wolves com um grande chute ou passe, o Nuggets agora pode assumir o controle da série em casa no Jogo 5, na terça-feira.

Gordon sabia que o Nuggets responderia da mesma forma que neste fim de semana.

“Adoro quando as pessoas nos excluem”, disse Gordon. “Muitos desses caras já foram excluídos antes em suas carreiras. Eles já foram os oprimidos ou o azarão em suas carreiras. Eles já operaram nesse espaço antes, de costas contra a parede, de serem excluídos. .

“Então, não acho que tenha sido novidade para os indivíduos. Foi novo para o nosso coletivo. Mas gostei do desafio e estou feliz por termos aceitado e nos colocado em uma boa posição no tribunal de casa.”

O redator da ESPN, Dave McMenamin, contribuiu para este relatório.