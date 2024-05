Depois de tantos apuros, Xander Schauffele entregou no PGA Championship

LOUISVILLE, Kentucky – No fundo, Bryson DeChambeau sabia disso. E ainda assim ele não conseguia parar de balançar.

Sozinho no driving range depois de virar a rodada mais baixa de domingo, com 7 abaixo, destacado por um birdie elétrico aos 18 para empatar com Xander Schauffele na liderança, com 20 abaixo, DeChambeau estava em sua zona de conforto.

Com uma tela de vídeo gigante que mostraria seu destino à sua esquerda, DeChambeau esmagou motorista após motorista, fairway wood após fairway wood, na noite quente de Louisville, cada bola carregando consigo um apelo para que houvesse mais golfe para jogar no Valhalla Golf. Clube.

“Bem, esta é uma boa sessão de treinos”, disse DeChambeau ao seu caddie com um sorriso. Ele se virou para seu treinador de swing – que estava gravando um vídeo de seu swing – e disse: “Acho que o clube está logo atrás de mim”.

Se Schauffele fizesse birdie no buraco 18 do par 5, o Campeonato PGA seria dele. Em vez disso, com um par, ocorreria um playoff entre os dois.

Cada vez que era a vez de Schauffele rebater, DeChambeau pausava seus golpes e observava. Quando o drive de Schauffele no 18 pousou perto do bunker do fairway, dando-lhe uma postura estranha, DeChambeau pareceu encorajado. Ele esmagou outra unidade.

Xander Schauffele comemora após vencer no 18º green durante a rodada final do 2024 PGA Championship no Valhalla Golf Club. (Foto de Michael Reaves/Getty Images)

Mas quando Schauffele acertou uma grande tacada de recuperação que o deixou com apenas um pitch and putt para o birdie vencedor, DeChambeau praticamente aceitou o que estava por vir. Schauffele não iria errar. Não esta semana.

“Ah”, disse DeChambeau. “Jogou muito bem.”

Com Schauffele alinhando a tacada vencedora, DeChambeau continuou balançando. Ele lançou mais uma madeira no fairway e parou. A tacada de Schauffele escorregou para o lado esquerdo do buraco, seus braços se erguendo no ar – enquanto o de DeChambeau caía e ele começava a sair do campo. Não haveria mais tiros para acertar.

“Ele é um jogador de golfe incrível e um grande campeão merecido agora”, disse DeChambeau. “Ele jogou bem por muito, muito tempo.”

No gramado, aos 18 anos, a alegria de Schauffele se espalhou por toda a equipe. Seu caddie, Austin Kaiser, abraçou-o e disse: “Eu te amo, cara. Estou orgulhoso de você”. Seu treinador de swing, Chris Como, chorou. Pouco antes da entrega do troféu, Schauffele ligou para seu pai, Stefan, no Havaí. Ele estava chorando também.

O próprio sorriso de Schauffele falou muito. Como DeChambeau aludiu, o mundo do golfe sempre soube e viu o quão bom o jogador de San Diego de 30 anos tem sido ao longo de sua carreira de nove anos. Mas agora, finalmente, o campeonato principal que lhe escapou é dele.

“Eu acreditei no que poderia fazer”, disse Schauffele. “E isso é apenas o fruto disso.”

Num campo de golfe como Valhalla, que parece ter um talento especial para comprimir tabelas de classificação e produzir finalizações selvagens, Schauffele foi o metrónomo do torneio. Durante três dias, ele foi o pace car que todos perseguiam e, depois de 72 buracos, foi aquele que ninguém conseguiu alcançar.

O birdie de Bryson DeChambeau no buraco 18 empatou-o na liderança com Schauffele, mas ninguém conseguiu alcançá-lo durante toda a semana. (Foto de Andy Lyons/Getty Images)

“Ele é tão completo, então mesmo que uma coisa esteja um pouco errada, outra coisa pode manter tudo funcionando”, disse Como, com quem Schauffele começou a trabalhar este ano. “Ele é tão consistente. Acho que este é apenas o primeiro.”

A narrativa em torno da carreira de Schauffele antes desta foi a mais contundente que um atleta deste nível, em qualquer esporte, pode ter. Doze vezes Schauffele terminou entre os 10 primeiros em um torneio importante. Ele foi vice-campeão duas vezes. Ao longo de toda a sua carreira, Schauffele teve o dobro de vice-campeões do que de vitórias. O maior elogio que se poderia fazer antes de Valhalla era também o maior insulto: o melhor jogador atual que não ganhou um torneio importante.

“É apenas barulho. É o que eu penso”, disse Schauffele. “Eu simplesmente senti que já fiz trabalho suficiente, sou bom o suficiente para fazê-lo. Eu só precisava calar minha mente e realmente fazê-lo.”

Durante toda a semana, Schauffele falou em paciência e defendeu as virtudes de não se precipitar. Como ele pode? Ele vem tentando há tanto tempo essa façanha, e falhando tantas vezes diferentes, que a escalada necessária para ter outra chance é irrelevante neste momento. Nada além do que ele fez no domingo importava.

“Tornei-me muito paciente para não conseguir nenhuma vitória nos últimos dois anos”, disse Schauffele. “As pessoas mais próximas de mim sabem o quão teimoso eu posso ser. Vencer, eu disse antes, é um resultado. Isso é incrível. É super fofo. Mas quando eu descrevo isso, fico muito orgulhoso de como lidei com certos momentos no curso hoje, diferente do passado.”

Durante três dias, Schauffele fez o possível para convencer a imprensa reunida de que uma vitória, apesar de significativa para ele, era apenas um resultado – nada menos, nada mais. Essa abordagem tornou-se sinônimo de Schauffele, que não deixa transparecer mais do que deseja. Mas, por sua vez, também se tornou sinônimo de falha nos maiores palcos.

“Todas aquelas situações difíceis para mim… isso chegará até você em algum momento”, disse Schauffele. “Isso torna isso ainda mais doce.”

Schauffele terminou entre os 10 primeiros 12 vezes antes disso, incluindo o empate em segundo lugar para Tiger Woods no Masters de 2019. (Foto de Augusta National via Getty Images)

Talvez ninguém esteja tão familiarizado com a dificuldade de vencer e encerrar um torneio de golfe quanto Schauffele. A resiliência que ele possui certamente faz parte de sua natureza, mas também foi reforçada pela forma como sua carreira transcorreu. Foi apropriado então que a tarefa de Schauffele no domingo em Valhalla passasse a ser mostrar essa resiliência ao longo de 18 buracos.

Apesar de fazer quatro birdies nos primeiros nove e manter uma vantagem de 3 tacadas em um ponto, o torneio parecia estar em jogo quando Schauffele acertou o buraco 10 do par 5. Foi apenas o seu segundo bogey no torneio e, enquanto caminhava para o 11º tee, qualquer sinal de frustração ou decepção estava longe de ser visível.

Schauffele foi até a área, acertou a jarda – 209 jardas – pegou um ferro 7 e começou a acertar um dos melhores arremessos do dia: um empate imponente que caiu a apenas 2,5 metros do pino. Antes de se alinhar para acertar seu birdie putt, Schauffele se permitiu dar uma olhada na tabela de classificação próxima. Aos 18 anos, Schauffele pensou que ainda tinha a liderança, mas Viktor Hovland tinha acabado de fazer birdie no buraco 12 para tirar vantagem de uma tacada. Schauffele agora estava perseguindo. Ele não piscou. Ele se aproximou da tacada e acertou.

“Eu sabia que aquela tacada era muito importante no torneio”, disse Schauffele.

O bicho-papão que poderia ter dado início à sua queda, o bicho-papão que no passado fez exatamente isso, tornou-se um catalisador para o resto da rodada. Schauffele também fez birdie 12 e não olhou para trás.

Depois de cinco pares consecutivos do 13º ao 17º buraco, o torneio – toda a sua carreira, cheia de desafios e decepções – pedia mais uma tacada para lançar. Desta vez, Schauffele entregou.

“Ele é [been] jogando incrível, acertando incrível”, disse Kaiser. “Ele só precisava que tudo se encaixasse.”

Foi na semana passada que Schauffele teve sua melhor chance de vencer pela primeira vez desde 2022. No Wells Fargo Championship, ele manteve a liderança de 54 buracos apenas para ver Rory McIlroy vencê-lo por 5 tacadas – a sétima vez consecutiva que Schauffele estava no emparelhamento final e perdeu.

Quando a rodada terminou, Schauffele ficou desapontado, mas não perturbado. Ele apertou a mão de Kaiser no gramado e disse algo que provavelmente já disse muitas vezes antes:

“Vamos conseguir um em breve, garoto.”

Eles não teriam que esperar muito mais.