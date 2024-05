Derrick Lewis marca um nocaute cruel e emociona a multidão no UFC St.

Derrick Lewis deu um nocaute de cair o queixo para encerrar o UFC St. Louis no sábado e, segundos depois, deu outro show para o público presente.

Após um início de luta contra Rodrigo Nascimento, Lewis desferiu uma forte mão direita que acertou o brasileiro no terceiro round e o jogou no chão. Lewis continuou desferindo socos até que o árbitro não teve escolha a não ser interromper a luta e evitar que Nascimento sofresse mais danos.

O fim veio aos 49 segundos do terceiro round.

Assim que a luta terminou, Lewis se despiu, tirando o short e usando-o para trazer Nascimento de volta à consciência enquanto recebia atendimento médico na tela. Lewis seguiu jogando sua xícara de atletismo na mesa da mídia e, em seguida, deixando cair sua cueca para encantar a multidão de St. Louis com um grande sorriso no rosto.

“Agradeço St. Louis por me deixar mostrar minha bunda nua esta noite”, disse Lewis após a vitória por nocaute. “Eu não poderia deixar nenhum taxista do Brasil me bater. Esta é a primeira vez que ouço falar desse cara. De jeito nenhum eu deixaria alguém assim me vencer.”

Lewis não perdeu tempo tentando dominar Nascimento quando ele imediatamente avançou, acertou uma queda precoce e depois trabalhou a partir do clinche para abrir o primeiro round. Nascimento finalmente se libertou e teve que se abaixar e desviar de alguns socos fortes de Lewis nos pés.

Em vez de trocar socos com um nocauteador famoso, Nascimento agarrou Lewis e jogou-o no chão, depois desferiu socos e cotoveladas. Nascimento avançou brevemente para a montaria, mas Lewis resistiu e terminou por cima pouco antes do tempo acabar no primeiro round.

Na relargada, Lewis começou a caçar cabeças com socos fortes, buscando decapitar Nascimento a cada golpe. Nascimento resistiu à tempestade, mas também permitiu que Lewis controlasse o ritmo enquanto se abria com um ataque ofensivo.

No final do segundo round, Nascimento finalmente recuperou o ímpeto depois que um escorregão de Lewis permitiu que ele pegasse as costas e o atacasse com alguns golpes no solo tardios. Durante 10 minutos, foi uma luta de qualquer um, mas Lewis não desejava deixar a ação se estender muito mais.

Lewis abriu o terceiro round com uma combinação agressiva que terminou com uma violenta mão direita que bateu na cabeça de Nascimento. O brasileiro imediatamente caiu no chão, com Lewis pulando rapidamente em cima dele para continuar aplicando a punição até o árbitro interromper a luta.

Depois de passar quase 25 minutos sob o comando de Jailton Almeida em sua luta anterior, Lewis voltou às vitórias com uma atuação marcante no UFC St.

“Vou sentar minha bunda preta por um segundo. Estou ficando velho demais para essa merda”, brincou Lewis quando questionado sobre o que vem a seguir. “Estou no meu auge, mas você não viu essa merda. Você não vê muitas pessoas de quase 40 anos fazendo essa merda.”