Derrick Lewis se redime com o primeiro arremesso no jogo dos Cardinals

Redenção, teu nome é Derrick Lewis

Neste final de semana, Lewis enfrenta Rodrigo Nascimento na luta principal do UFC St. Louis, onde o homem com mais nocautes da história do UFC buscará aumentar seu recorde com arremessos de mão. Mas antes disso, “The Black Beast” tinha outra coisa para lançar, já que teve a honra de lançar o primeiro arremesso para o St. Louis Cardinals em sua disputa em casa contra o New York Mets.

Esta não é a primeira vez que Lewis faz o primeiro arremesso em um jogo de beisebol, já que o nativo do Texas fez o arremesso de abertura para o Houston Astros antes de sua luta pelo título interino dos pesos pesados ​​​​contra Ciryl Gane. Infelizmente, a primeira incursão de Lewis foi um desastre que tornou Lewis viral pelas razões erradas. Felizmente, Lewis não cometeu o mesmo erro duas vezes.

Na postagem de Lewis no Instagram sobre o evento, sua equipe pode até ser ouvida repetindo “Redenção!” conforme as bolas caem suavemente com o receptor.

Lewis busca se recuperar da derrota mais recente para Jailton Almeida quando enfrentar Nascimento neste sábado, no Enterprise Center, em St.