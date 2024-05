Dest retorna ao Barcelona como opção de declínio do PSV, dizem fontes

O PSV Eindhoven não exercerá sua opção de contratar Sergiño Dest permanentemente depois que o zagueiro dos Estados Unidos rompeu o ligamento cruzado anterior durante um treinamento no mês passado, disseram fontes à ESPN.

Dest, de 23 anos, tem sido um dos pilares da equipa do PSV esta temporada, ao vencer a Eredivisie, com o treinador Peter Bosz a expressar recentemente o desejo de mantê-lo para além do verão.

No entanto, com Dest agora enfrentando meses fora de ação, ele retornará formalmente ao seu clube-mãe, o Barcelona, ​​​​a partir de julho para realizar sua reabilitação.

O PSV contratou Dest por empréstimo de uma temporada no ano passado, em um acordo que incluía a opção de tornar a mudança permanente neste verão por 11 milhões de euros.

Dest fez 36 partidas pelos campeões holandeses em todas as competições antes de se lesionar no treino de 20 de abril.

O lateral confirmou na semana passada que havia rompido o ligamento cruzado anterior e precisaria de uma operação, o que o excluiu da Copa América neste verão com os Estados Unidos.

Fontes acrescentam que o PSV pode rever a situação quando Dest estiver novamente apto, embora seja improvável que volte a jogar no que resta do ano civil.

O contrato de Dest com o Barça termina em 2025, pelo que poderá deixar o clube catalão como agente livre no próximo verão, caso não mude antes disso.

Depois de se destacar no Ajax, Dest ingressou no Barça em 2020 por cerca de 20 milhões de euros, atuando regularmente em sua primeira temporada sob o comando do técnico Ronald Koeman.

No total, disputou 72 partidas pelo Barça, mas passou as duas últimas temporadas emprestado, primeiro ao lado italiano do AC Milan e depois ao PSV nesta temporada.