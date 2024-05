Destaques completos do vídeo da luta entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk

Assista aos destaques completos do vídeo da luta Tyson Fury x Oleksandr Usyk do confronto do evento principal no sábado à noite, cortesia de vários meios de comunicação.

Fury vs Uysk aconteceu em 18 de maio na Freedom Arena em Riyadh, Arábia Saudita. Tyson Fury (34-1-1) e Oleksandr Usyk (22-0) se enfrentaram no confronto do evento principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view no DAZN e PPV.com.

Pontuação oficial: Oleksandr Usyk derrotou Tyson Fury por decisão dividida (115-112, 113-114, 114-113)

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Fury vs. Usyk, confira o blog ao vivo abaixo.

Rodada 1: Fury corre para o meio do ringue, Usyk está ali para encontrá-lo. Movimento da cabeça de Fury enquanto ele prepara seu golpe. Ele está mantendo distância perfeitamente, apenas sondando com a mão líder. Corpo de relance atingido por Fury. Usyk ainda sem resposta para aquele golpe. Algumas exibições de Fury enquanto Usyk tenta encurralá-lo. Jab trabalhando para Fury. Combo jab-body de Fury, Usyk joga a cautela ao vento e chama a atenção de Fury com um overhand de esquerda. Flurry por Usyk, mas Fury sai do canto para um lugar seguro. Primeira rodada tensa.

MMA Fighting marca o round 10-9, Fury.

2 ª rodada: Usyk dá um soco furtivo e segue com uma forte esquerda. Fury tenta rir disso, mas aqueles estão conectados. Usyk perseguindo, ele marca Fury no corpo. Golpe duplo de Fury. Usyk corta o anel, mas leva um soco por seus problemas. Fury deixa cair as mãos atrás dele, provocando Usyk. Jab por Fúria. Usyk encontra uma abertura para a mão esquerda novamente. A fúria acaba dando direito ao corpo. Há uma direita no topo e isso chamou a atenção de Usyk. Usyk com uma combinação no canto. Grande pressão de Usyk. Uppercut de Fury. Ótima rodada.

MMA Fighting marca o round 10-9, Usyk. No geral, 19-19.

Rodada 3: Usyk dá um soco no corpo para se aproximar. Fury disparando seu golpe para retardar Usyk. Há um 1-2 de Fury. Usyk tocando o corpo enquanto corta o anel. Fury mostrando um trabalho de pés habilidoso para evitar ser encurralado. Gancho de esquerda de Usyk. Usyk não deixa Fury circular sem pressão. Corpo baleado por Fury. Combinação de Fury conecta. Ele está deixando Usyk ir até ele. Usyk agressivo, ele acerta novamente com a esquerda.

MMA Fighting marca o round 10-9, Fury. No geral, 29-28 Fúria.

Rodada 4: Usyk novamente na frente imediatamente. Fúria contra-atacando com socos no corpo. Suas mãos estão soltas e ele está forçando Usyk a se cobrir. Usyk diminui a distância. Mão esquerda das pontuações de Usyk. Há aquele longo gancho de esquerda de Fury, Usyk não esperava por isso. Fury dispara socos para cima e ele abaixa as mãos novamente. Não falta confiança, como sempre. Uppercut de direita de Fury. Outro olhar de Fury acerta. Usyk permanecendo firme, não participando das travessuras de Fury. Bom trabalho corporal de Usyk enquanto Fury continua a fazer palhaçadas. Eles trocam ganchos. Contra-ataque de Fury enquanto ele recua.

MMA Fighting marca o round 10-9, Fury. No geral, 39-37 Fúria.

Rodada 5: Fury pega Usyk com um golpe curto. Usyk usa muita energia para encontrar ângulos e consegue um gancho de direita para pousar. Fury abre caminho para fora do canto. Mão direita das pontuações de Usyk. Ouve-se um som alto de Fury. Gancho de esquerda no corpo por Fury. Outra direita para o meio do Fury. Há outro chute, mas Usyk sinaliza que foi abaixo da cintura. A ação é reiniciada rapidamente, com Fury pressionando. Esse golpe foi enfiado na cara de Usyk. Usyk levanta as luvas para bloquear um combo Fury.

MMA Fighting marca o round 10-9, Fury. No geral, 49-46 Fúria.

Rodada 6: Jab by Fury, Usyk contra-ataca com um soco no corpo. Ele empurra Fury para as cordas, mas Fury consegue escapar. Fury circula e cai à esquerda. Ele continua indo para o corpo. Sondagem deixada por Usyk. Boa combinação de Fury. Fury começando a se apoiar no lutador menor. Corpo duro atingido por Fury machuca Usyk. Ele o acerta novamente e a defesa de Usyk se abre, Fury o acerta com um gancho. Usyk recuando. Combinação corpo-cabeça de Fury. Usyk mantendo distância o melhor que pode. Rodada de Fúria Clara.

MMA Fighting marca o round 10-9, Fury. No geral, 59-55 Fúria.

Rodada 7: Usyk sem recuar, ele encurrala Fury e atira no corpo. A fúria é grande demais para continuar ali e ele simplesmente circula. Uppercut de direita de Fury, depois direito no corpo. Há aquela vantagem de peso sendo levada em consideração enquanto ele coloca Usyk contra as cordas. Golpe forte de Usyk, ele acerta. Direto à esquerda por Usyk. Fury aguardando a hora e depois de uma calmaria ele acerta outro gancho forte. Usyk não deixa Fury relaxar. Usyk entra com a mão esquerda erguida. Rodada competitiva.

MMA Fighting marca o round 10-9, Usyk. No geral, 68-65 Fúria.

Rodada 8: Usyk determinado a ser o agressor, ele abre o oitavo com uma explosão de socos poderosos. Fury defendendo bem, mas Usyk definitivamente marcou. Jab by Fury, Usyk se abaixa e ataca o corpo. Usyk bloqueia um combo Fury e acerta um de sua autoria. Fúria não está provocando agora. A fúria restabelece o golpe. Usyk intervém e acerta outro bom soco. A mão direita de Usyk pega Fury.

MMA Fighting marca o round 10-9, Usyk. No geral, 77-75 Fúria.

Rodada 9: Usyk com 1-2, ele está levando a luta direto para Fury. O golpe de Fury permanece confiável. Boa direto para Fury, depois outra. Fúria bombeando nos ganchos enquanto Usyk diminui a distância. Golpe de Usyk, ele erra por pouco com força restante. Momentos depois, ele acerta. Usyk de volta ao corpo. Excelente movimento de cabeça de Usyk. Ele marca com uma grande esquerda. Curto à direita por Usyk. Dois grandes socos de Usyk e Fury estão HURT. À esquerda de Usyk. Fúria tropeçando, ele está em perigo, faltam 15 segundos para o fim do round. Usyk está batendo nele. A fúria não diminui, mas o árbitro intervém para fazer a contagem. Fury responde, mas ele tem sorte de a rodada ter terminado. Ele estava na rua dos sonhos.

MMA Fighting marca o round 10-8, Usyk. No geral, 85-85.

Rodada 10: Usyk volta ao ataque. A lendária resiliência de Fury sendo posta à prova. A mão esquerda de Usyk está rompendo a guarda de Fury. Fury usa seu alcance para manter Usyk afastado, mas não consegue acertar nada impactante. Paciente Usyk. Mão esquerda de Usyk, ele se agita e Fury tem que se levantar. De volta ao centro do ringue, eles disputam posição. A sobra de Usyk fez Fury estremecer. Direto à esquerda para Usyk. Fury controlando o alcance no meio do ringue. A fúria volta ao exibicionismo, mas apenas por um segundo, enquanto Usyk aumenta a pressão. Direita conecta para Fury. Os últimos 30 segundos podem decidir esta rodada. A mão esquerda de Usyk faz com que Fury quase se desvie ao longo das cordas.

MMA Fighting marca o round 10-9, Usyk. No geral, 95-94 Usyk.

Rodada 11: Fury permite que Usyk o leve às cordas, sem que Usyk se comprometa demais. O jab de Fury não encontra o alvo agora, Usyk acerta e acerta novamente. Usyk para o corpo. Ele vai corpo-corpo-cabeça e Fury o retarda com alguns agarrões. Fúria para o corpo agora. Mão direita de Usyk. Mão esquerda de Usyk, contra-ataques Fury. Usyk solta a mão esquerda e marca. Gancho de direita de Usyk. Fúria com um boxe sujo para fechar o round, mas Usyk se livra dele e acerta aquele overhand para a esquerda novamente. Uau.

MMA Fighting marca o round 10-9, Usyk. No geral, 105-103 Usyk.

Rodada 12: Três minutos para a glória. Algumas lutas feias logo no início. Usyk avança com seu golpe. O movimento da cabeça de Fury o salva dos ataques subsequentes. Usyk o acerta com a esquerda. Fury conta com um gancho de esquerda. Golpes e círculos de fúria. Overhand deixado por Usyk novamente, ele quer manter Fury no canto. Esquerda pega Fury novamente. Direita por Fury. Usyk bate no corpo. Ele entra com vantagem pela direita e marca. Fury acerta Usyk com uma direita. Isso pode tê-lo abalado, mas nenhum acompanhamento de Fury. Fury o acerta com um combo de dois socos. Bem perto de Usyk, Fury fica desequilibrado. Fury abaixa as mãos faltando 10 segundos para o fim. Eles negociam, mas nenhum deles consegue acertar o tiro conclusivo. Drama! Os scorecards podem estar em todos os lugares.

MMA Fighting marca o round 10-9, Fury. No geral, 114-113 Usyk.