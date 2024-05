Devin Haney divulga declaração sobre os testes de drogas positivos de Ryan Garcia: ‘Pessoas morrem neste esporte’

Devin Haney não está feliz com os testes de drogas positivos de Ryan Garcia nem com a forma como Garcia reagiu à situação.

Na noite de quarta-feira, foi relatado que Garcia testou positivo para a substância proibida ostarina em dois testes de drogas com a Associação Voluntária Antidoping (VADA) – ambos em um teste pré-luta em 19 de abril e um teste pós-luta em abril. 20. Garcia negou o resultado nas redes sociais, por meio de vários tweets e de um Twitter Spaces que ele hospedou. “King Ryan” derrotou Haney em sua acirrada disputa de 20 de abril no Brooklyn por decisão da maioria em uma grande reviravolta.

Após a notícia das falhas nos testes de drogas de Garcia, Haney divulgou um comunicado:

“Aprendemos sobre essa situação não muito tempo atrás e é uma pena que Ryan tenha trapaceado e desrespeitado tanto os fãs quanto o esporte do boxe, lutando sujo e quebrando positivo não uma, mas duas vezes”, disse Haney em comunicado à ESPN, que ele também compartilhou em suas histórias do Instagram.

“Sempre fui um defensor da luta limpa e este é um exemplo disso. Ryan deve desculpas aos fãs e, por seu tweet recente, ele ainda acha que isso é uma piada. Colocamos nossas vidas em risco para ganhar a vida entreter as pessoas. Não jogamos boxe.

“Isso coloca a luta sob uma luz completamente diferente. Apesar da desvantagem, ainda lutei com meu escudo e me levantei.

“As pessoas morrem neste esporte. Isso não é brincadeira.”

Garcia também perdeu peso antes do confronto altamente antecipado, que seria pelo título superleve do WBC de Haney (a falta de Garcia o tornou inelegível para ganhar o cinturão). As circunstâncias tornaram o enredo com Haney um dos mais estranhos e selvagens da memória recente no boxe. No momento, não se sabe se a vitória de Garcia se manterá, pois ele tem um prazo de 10 dias para solicitar testes de amostra B.

A derrota foi a primeira de Haney como boxeador profissional, depois de vencer suas primeiras 31 lutas.