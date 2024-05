Devin Haney quebra o silêncio sobre a suposta violação de doping de Ryan Garcia

EUuma declaração forte, boxeador profissional Devin Haney quebrou o silêncio sobre as recentes alegações de doping contra o seu oponente, Ryan Garciaem sua luta tão aguardada.

A resposta de Haney não deixa espaço para ambigüidades enquanto ele aborda a gravidade da situação de frente. “Aprendemos sobre esta situação não há muito tempo e é lamentável Ryan trapaceou e desrespeitou os fãs e o esporte do boxe ao lutar sujo e quebrar positivo não uma, mas duas vezes”, afirmou Haney, sem rodeios em sua condenação das supostas ações de Garcia.

O sentimento de decepção e traição é evidente nas palavras de Haney quando ele enfatiza o seu compromisso de longa data com uma luta limpa. “Sempre fui um defensor da luta limpa e este é um exemplo disso”, Haney afirmou, ressaltando os princípios fundamentais de integridade e fair play que sustentam o boxe.

Ryan Garcia posta vídeo reagindo às acusações de doping após luta com Devin HaneyTW@RyanGarcia

Haney acredita que Ryan deve um pedido de desculpas aos fãs

O apelo de Haney à responsabilização é demonstrado por sua afirmação de que Garcia deve um pedido de desculpas aos fãs, um sentimento ecoado por muitos dentro da comunidade do boxe que se sentem decepcionados com o espectro do doping manchando o esporte. “Ryan deve desculpas aos fãs e, pelo seu recente tweet, ele ainda acha que isso é uma piada”, comentou Haney, destacando Garcíaa percebida falta de contrição diante de acusações graves.

Além disso, Haney sublinha os perigos inerentes ao boxe, enfatizando os riscos de risco de vida que os lutadores assumem cada vez que entram no ringue. “Colocamos nossas vidas em risco para ganhar a vida entreter as pessoas. Você não joga boxe”, enfatizou Haney, enfatizando a gravidade da situação e a necessidade de responsabilidade no esporte.