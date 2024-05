Diário de Imola Paddock: Vettel lidera homenagem a Senna aos pilotos de F1

ÍMOLA, Itália – A Fórmula 1 retorna a Ímola neste fim de semana, um ano depois das fortes enchentes que resultaram no cancelamento do evento de 2023.

A pacata cidade no norte da Itália parece um mundo diferente dos arredores berrantes do estádio Hard Rock de Miami, onde Lando Norris deu início às extensas comemorações de sua primeira vitória na F1 há duas semanas (mais sobre as comemorações depois). O contraste entre os dois locais resume perfeitamente os extremos da Fórmula 1 moderna, à medida que o desporto continua a alargar novas fronteiras nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que mantém uma posição cada vez mais solta no seu coração europeu.

Situada no sopé dos Apeninos, logo ao sul das vastas e férteis planícies do Vale do Pó, a cidade de Imola tem suas raízes em 82 a.C. e no assentamento romano Fórum Cornelii – um dos muitos entrepostos comerciais ao longo da seta -reta Via Emilia ligando Piacenza a oeste e Rimini na costa adriática da Itália.

Desde 1953 dC, o Autódromo Enzo e Dino Ferrari envolve um parque ao sul do centro de Imola e continua sendo uma característica fundamental da cidade. É um circuito repleto de história do automobilismo – algumas gloriosas, outras trágicas – e onde a ligação com as eras passadas da F1 parece quase tangível.

Lembranças do fim de semana de corrida mais infame do local – o Grande Prêmio de San Marino de 1994 – são mais prevalentes do que nunca este ano, já que a F1 comemora respeitosamente 30 anos desde as mortes de Roland Ratzenberger e Ayrton Senna em Ímola. O legado de Senna – tricampeão mundial e uma das figuras históricas mais proeminentes do esporte – parece ficar mais forte a cada ano, e no media day de quinta-feira todos os pilotos se reuniram para prestar homenagem.

Corrida na pista de Senna

A chuva constante diminuiu na noite de quinta-feira, quando os membros do paddock se reuniram no pit de Imola para prestar homenagem a Senna e Ratzenberger.

A Fundação Senna se uniu ao tetracampeão mundial Sebastian Vettel para organizar uma corrida no circuito de três milhas – aberta a qualquer membro do paddock que quisesse participar. Pilotos de F1, F2 e F3 fizeram fila para tirar fotos ao lado dos capacetes de Senna e Ratzenberger na frente do grid, antes de Vettel, que recentemente lançou itens de mercadorias de Senna para arrecadar dinheiro para a fundação, liderar algumas centenas de pessoas no correr.

O pelotão parou em Tamburello, esquina onde ocorreu o acidente fatal de Senna em 1º de maio de 1994, com os pilotos se infiltrando no parque público no campo interno onde fica um monumento ao piloto brasileiro. Quando o resto do pelotão começou a correr novamente, uma forte tempestade atingiu o circuito, encharcando aqueles que continuavam a volta completa.

Como mais uma homenagem, Vettel fará uma demonstração em um dos McLaren MP4/8 pilotados por Senna durante a temporada de 1993. O carro pertence a Vettel e ele ocasionalmente corre em eventos públicos usando combustível neutro em carbono.

Foto de Bryn Lennon – Fórmula 1/Fórmula 1 via Getty Images

Norris comemora sua vitória em grande estilo

Imediatamente após sua vitória de estreia na F1, há duas semanas, Norris prometeu à mídia que iria a Miami para comemorar seu triunfo em grande estilo. Imagens virais dele festejando com Max Verstappen em uma boate de Miami sugerem que ele cumpriu sua palavra e, na quinta-feira, ele fez um interrogatório autocensurado.

Claramente, domingo foi uma grande noite para o piloto da McLaren, mas não houve tempo para ressaca (ou dormir!) Na segunda-feira seguinte, quando ele foi direto para Augusta para jogar uma partida de golfe na casa dos Masters.

“Acabei de ter uma boa noite com alguns pilotos, amigos e alguns membros da equipe”, disse Norris quando questionado sobre o quão intensas foram as comemorações. “É claro que todo mundo estava bebendo um pouco e se divertindo, o que eu acho que é definitivamente permitido e foi aceito.

“Tive um pequeno momento com a equipe e fui vê-los um pouco e depois fui me divertir ainda mais com alguns amigos e assim por diante, mas não muito mais do que isso. para Augusta. A primeira vez que dormi foi na noite de segunda-feira!

“Então, eu tive alguns dias ótimos com amigos, com a família, esse tipo de coisa. E para mim, isso é o melhor que pode acontecer. Então, esse tipo de diversão, não preciso entrar em mais detalhes do que isso .”

Apesar da falta de sono, Norris disse que “marcou o melhor dia de golfe que já tive”. Ele acrescentou: “Foi ainda melhor que a vitória… quase.”

F1 retorna após enchentes de 2023

Em comparação com 12 meses atrás, o rio Santerno, adjacente ao Autódromo Enzo e Dino Ferrari, quase parecia irreconhecível na quinta-feira. Suas margens íngremes e verdes eram totalmente visíveis enquanto o rio corria pacificamente quatro ou cinco metros abaixo do nível que uma torrente crescente de água havia atingido há um ano.

As inundações que ocorreram antes da data prevista para a corrida de 2023 ceifaram 15 vidas, deslocaram 50.000 pessoas das suas casas e causaram danos estimados em 10 mil milhões de dólares. Foi um lembrete de como um evento esportivo pode se tornar insignificante diante de um desastre natural, e a F1 rapidamente tomou a decisão certa de cancelar a corrida e doar fundos para ajudar na recuperação da região.

O piloto da RB, Yuki Tsunoda, estava entre os membros mais ativos da comunidade da F1 quando se tratou de ajudar no ano passado, quando o morador da vizinha Faenza, que também foi devastada pelas enchentes, saiu às ruas para ajudar na limpeza. Operação.

“Eu morava em Faenza e os helicópteros voavam constantemente por volta da meia-noite e não consegui dormir naquela noite”, lembrou ele na quinta-feira durante sua sessão de mídia. “De manhã, quando saí para a rua, a cidade estava cheia de água.

“Felizmente minha casa estava boa, mas quando fui para a cidade foi ficando cada vez pior. Cheirava a gasolina e lama, era uma loucura. Eu estava definitivamente com medo. A chuva não parava e eu via as fotos que circulavam e foi muito ruim e eles estavam literalmente a algumas centenas de metros da minha casa.

“Foi assustador, com certeza, e foi a primeira vez que experimentei isso. Felizmente sobrevivi, a maioria das pessoas estava bem, obviamente algumas não, mas foi definitivamente um momento difícil.”

Tsunoda disse que se sentiu obrigado a ajudar na limpeza de Faenza há 12 meses.

“Já morava aqui há dois anos e me sentia parte do povo”, acrescentou. “Foi uma coisa natural e acho que na verdade, não tenho certeza se é a coisa certa a dizer, mas foi um bom momento em alguns aspectos, porque nós os ajudamos e ajudamos uns aos outros juntos.

“Foi apenas uma conversa natural de, ‘OK, vou fazer esta rua e depois irei para a sua e ajudaremos uns aos outros.’ Obviamente as pessoas sofreram muito, mas vi muitas pessoas sorrindo e ajudando umas às outras e foi definitivamente um momento especial.”

Verstappen corre duas vezes neste fim de semana

O atual campeão Verstappen está planejando participar de duas corridas neste fim de semana. O Grande Prêmio da Emilia Romagna de 2024 continua sendo sua prioridade enquanto ele busca ampliar sua liderança no campeonato, mas ele também espera participar de uma corrida simulada online de 24 horas na plataforma iRacing.

Verstappen viajou para Imola com um simulador personalizado que lhe permite competir online e na realidade durante o mesmo fim de semana de corrida. Seu nome foi listado como um dos pilotos da equipe profissional de simulação de corrida Redline antes do evento de 24 horas deste fim de semana, e ele disse na quinta-feira que tem esperança de completar uma série de passagens durante a corrida virtual.

“Não é um confronto”, disse Verstappen. “Uma corrida de resistência que você faz com várias pessoas, certo?

“Veremos, nada está totalmente confirmado ainda. Veremos como vai.

“Claro que essa é a prioridade, mas se eu tiver um tempinho livre, quem sabe?”

Questionado se tinha o seu simulador na sua autocaravana em todas as rondas europeias, ele respondeu: “Sim, é importante ter uma boa ligação à Internet!”