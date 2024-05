Diddy é processado por modelo que alega agressão sexual após droga

Diddy está enfrentando mais um processo movido por uma ex-modelo que afirma que o desgraçado magnata a seduziu com promessas de progressão na carreira, mas ela afirma que o plano dele era muito mais sinistro.

Cristal McKinney afirma no processo, obtido pelo TMZ, em 2003 – quando ela tinha 22 anos – ela foi convidada para um evento da Men’s Fashion Week no Cipriani Downtown, em Nova York. Ela conheceu Combs no evento e ele a convidou para voltar ao seu estúdio.