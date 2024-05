Diddy foi alvo de novo processo, mulher afirma que ele a estuprou várias vezes

Um novo Diddy a acusadora está processando-o por várias agressões sexuais que ela afirma terem começado na década de 1990, depois que eles se conheceram na cidade de Nova York … TMZ descobriu.

Abril Lampros diz que era estudante do Fashion Institute of Technology e que ele se ofereceu para orientá-la na indústria da moda. Depois de cobri-la de presentes e flores, April afirma que eles se conheceram em 1995 em um bar do SoHo, onde ele a encheu de álcool… e depois a trouxe de volta para seu quarto no Millennium Hotel.

Nos documentos, April diz que começou a se sentir mal e como se “as paredes estivessem se fechando sobre ela”, já que Diddy supostamente começou a forçá-la. Ela diz que ainda estava consciente, mas incapaz de se defender, quando ele começou a estuprá-la. April diz que acordou na manhã seguinte “nua, dolorida e confusa”.

April diz que meses depois ela teve notícias de Diddy novamente, quando ele começou a persegui-la novamente. Ela afirma que ele a atraiu com acesso a eventos da indústria musical. No processo, seu advogado a descreve como uma “estudante universitária esperançosa, mas ingênua, e acreditou na palavra do Sr. Combs e acreditou que o primeiro estupro foi um possível mulligan e decidiu dar-lhe uma segunda chance”.

Ela afirma que eles estavam indo jantar, caminhando até o carro dele em um estacionamento… quando ele a forçou a fazer sexo oral nele. April diz que um frentista os viu, mas Diddy não se incomodou.

Após esse suposto incidente, April diz que rejeitou seus convites contínuos, e ele ficou furioso… ligando para ela incessantemente e ameaçando colocá-la na lista negra da indústria. Ela afirma que ele desenvolveu uma “personalidade mafiosa”.

April afirma que houve um incidente em 1996, quando ele a “ordenou” para ir ao seu apartamento e, quando ela chegou lá, foi apresentada a Kim Porter. Ela afirma que ele forçou o êxtase em sua garganta e depois exigiu que ela fizesse sexo com Kim enquanto ele se masturbava. Eventualmente, ela alega que ele a estuprou novamente.



April diz que finalmente terminou em 1998, mas depois teve um desentendimento com Kim em um restaurante onde April trabalhava. De acordo com o processo, Kim disse ao dono do restaurante que April tentou envenená-la e que, se ele não a demitisse, Diddy fecharia seu negócio. April diz que foi demitida.

Ela está processando Diddy por danos e honorários advocatícios – mas também está listando Bad Boy Records, Arista e Sony Music Entertainment como réus… alegando que elas permitiram que ele cometesse os crimes.

Entramos em contato com o acampamento de Diddy para comentar. Nada de volta ainda.