Diddy perdeu a formatura da filha em meio às notícias do grande júri, também perdeu o baile

Aliás, Chance não é o único filho que ele tem no ensino médio agora – Jessie dar D’Lila os gêmeos que ele teve com Kim, são juniores que foram ao baile de formatura há algumas semanas… um evento que Diddy também perdeu, pois permanece em Miami.

Devemos observar que Diddy tem sido um pai bastante envolvido com seus filhos ao longo dos anos – especialmente com as meninas, que estavam com ele quando os ataques caíram em março.