Diddy visto agredindo a ex-namorada Cassie em vídeo do incidente no hotel de 2016

Diddy espancou brutalmente a ex-namorada Cássia em um hotel em Los Angeles há 8 anos – algo que ela detalhou em seu processo… e que agora estamos vendo pela primeira vez diante das câmeras.

CNN acabaram de transmitir imagens de vigilância obtidas do extinto InterContinental Hotel em Century City que retratam um incidente de 5 de março de 2016… no qual você pode ver Cassie vagando pelos corredores do hotel na tentativa de chegar aos elevadores.

Um vídeo de 2016 mostra Sean “Diddy” Combs agredindo a então namorada Cassie Ventura em uma altercação que corresponde a algumas alegações em um processo agora resolvido https://t.co/fYUQ2z2MYN -CNN (@CNN) 17 de maio de 2024

@CNN

No entanto, você eventualmente vê Diddy correndo com nada além de uma toalha na cintura indo atrás dela… e quando ele a alcança, ele a ataca e eventualmente a chuta também.

Diddy então tenta arrastar Cassie de volta para o quarto, mas não tem sucesso. Você então vê Cassie tentando fazer uma ligação usando o telefone do hotel… e mais tarde, você vê Diddy no corredor novamente e ele joga o que parece ser um vaso em alguém fora da câmera, provavelmente Cassie.

Diddy então volta para o quarto sozinho… e ele é visto latindo para ela ao sair.

O que é ainda mais contundente sobre isso é que parece estar de acordo com o que Cassie expôs em seu processo explosivo contra Diddy em novembro – onde ela escreveu: “Por volta de março de 2016, durante um FO no InterContinental Hotel em Century City, Los Angeles, o Sr. Combs ficou extremamente embriagado e deu um soco no rosto da Sra. Ventura, dando-lhe um golpe preto olho.”

O processo continuou … “Depois que ele adormeceu, a Sra. Ventura tentou sair do quarto do hotel, mas ao sair, o Sr. Combs acordou e começou a gritar com a Sra. Ventura. Ele a seguiu até o corredor do hotel enquanto gritava para ela.”

Finalmente, o processo diz… “Ele agarrou-a e depois pegou vasos de vidro no corredor e jogou-os nela, fazendo com que o vidro se quebrasse ao redor deles enquanto ela corria para o elevador para escapar”. Lembre-se, este foi apenas um dos muitos casos alegados de abuso e atividade ilegal que ela descreveu em sua denúncia original… que foi finalmente resolvido entre ambas as partes.

Como você sabe… Diddy negou veementemente todas as suas acusações na época e depois – ele foi processado por outras mulheres, além de alegar outros casos de má conduta sexual, todos os quais ele também negou. Desde então, Diddy se tornou o foco de uma investigação federal.

Aliás, Diddy e Cassie foram fotografados em um evento público apenas 2 dias após esse incidente… e ambos estavam sorridentes e pareciam muito apaixonados, sem nenhum sinal de trauma nela.

Após a divulgação deste vídeo, o advogado de Cassie disse o seguinte… “O vídeo angustiante apenas confirmou ainda mais o comportamento perturbador e predatório do Sr. Combs. Palavras não podem expressar a coragem e firmeza que a Sra. Ventura tem. mostrado ao se apresentar para trazer isso à luz.”

Entramos em contato com o InterContinental Hotels & Resorts – o grupo proprietário responsável pelo InterContinental na época – para ver se eles foram informados disso em 2016… mas não obtivemos resposta.