Divulgação do cronograma da NFL: Rams, Browns entre as principais revelações

Com datas agora atribuídas aos confrontos, o lançamento do cronograma da temporada 2024-25 da NFL traz um foco mais claro para a temporada regular.

O atual campeão do Super Bowl, Kansas City Chiefs, iniciará a temporada contra o Baltimore Ravens. Tom Brady fará sua estreia na transmissão durante o confronto Dallas Cowboys-Cleveland Browns na Semana 1. Aaron Rodgers e o New York Jets abrirão mais uma vez a temporada no “Monday Night Football”, desta vez fora de casa contra o San Francisco 49ers.

Não faltaram revelações exclusivas da programação na quarta-feira. Veja como cada equipe revelou seus oponentes.

Cardeais do Arizona

colocar a cidade em exposição 🏜️ pic.twitter.com/cWgBnXnbZE -Cardeais do Arizona (@AZCardinals) 16 de maio de 2024

Falcões de Atlanta

Corvos de Baltimore

Notas de búfalo

Carolina Panteras

Ursos de Chicago

A temporada avança muito rápido. Se você não parar e olhar ao redor de vez em quando, poderá perdê-lo. pic.twitter.com/MpXMPEcTD6 -Chicago Bears (@ChicagoBears) 16 de maio de 2024

Cincinnati Bengals

Manda a mamãe jogar os rolinhos de pizza… A PROGRAMAÇÃO ESTÁ AQUI!!! pic.twitter.com/3iFn3BCpbC – Cincinnati Bengals (@Bengals) 16 de maio de 2024

Cleveland Browns

nos odeie ou nos ame, você vai assistir 🎳 Lançamento do cronograma 2024. pic.twitter.com/TN3mCo5LGr -Cleveland Browns (@Browns) 16 de maio de 2024

Dallas Cowboys

🎶 Os Cowboys ligaram, vi você no Facetime 🎶 Fizemos uma pegadinha com a torcida dos nossos adversários para o lançamento da nossa agenda de 2024 📲 Pegar @SeatGeek 🎟️ agora: https://t.co/BAuSp2okCF pic.twitter.com/ZhSvFVXp39 -Dallas Cowboys (@dallascowboys) 16 de maio de 2024

Denver Broncos

Leões de Detroit

Contratamos alguns Detroiters para nos ajudar a revelar a programação deste ano@ticketmaster pic.twitter.com/5DpHhcqp7X – Leões de Detroit (@Lions) 16 de maio de 2024

Green Bay Packers

Houston Texanos

Nossa programação libera ASMR 🤘 pic.twitter.com/4vSwVBsnXU – Houston Texans (@HoustonTexans) 16 de maio de 2024

Colts de Indianápolis

Elaborado com perfeição. 🖍️ 📺 Lançamento da programação de 2024 na NFLN pic.twitter.com/iajAkYCJCZ – Indianápolis Colts (@Colts) 16 de maio de 2024

Jaguares de Jacksonville

Chefes de Kansas City

Em homenagem ao arraso na temporada passada, estamos revelando nossa programação de 2024 até… bem, você sabe. pic.twitter.com/hVpI4GQNlN – Chefes de Kansas City (@Chiefs) 16 de maio de 2024

Invasores de Las Vegas

Carregadores de Los Angeles

deveríamos REALMENTE fazer nosso vídeo de lançamento da programação no The Sims? sim Sim SIM SIM

sim Sim SIM SIM SIM

sim Sim SIM SIM SIM

sim Sim SIM SIM SIM

sim sim sim sim sim

sim Sim SIM SIM pic.twitter.com/MXzfAPyhe8 – Carregadores de Los Angeles (@chargers) 16 de maio de 2024

Rams de Los Angeles

5 horas em ponto, estamos em nossa (programação) drop top pic.twitter.com/oWuELM27wR – Los Angeles Rams (@RamsNFL) 16 de maio de 2024

Golfinhos de Miami

O lançamento de programação mais rápido da NFL, trazido a você pelo time mais rápido da NFL. 😎 pic.twitter.com/5jHcUUwLAc – Miami Dolphins (@MiamiDolphins) 16 de maio de 2024

Minnesota Vikings

Patriotas da Nova Inglaterra

Você gosta de horários? pic.twitter.com/xxNTeCxFvv – Patriotas da Nova Inglaterra (@Patriots) 16 de maio de 2024

Santos de Nova Orleans

🚨 AGORA CONTRATANDO: Estagiário de mídia social para o New Orleans Saints 🚨 Por favor DM para qualificações.#Santos | @SeatGeek pic.twitter.com/nhSSw9bchg – Santos de Nova Orleans (@Santos) 16 de maio de 2024

Gigantes de Nova York

“Você sabe o que é um vídeo de lançamento programado?” pic.twitter.com/DqfeOBSFHT – Gigantes de Nova York (@Giants) 15 de maio de 2024

Jatos de Nova York

Filadélfia Eagles

Pittsburgh Steelers

São Francisco 49ers

Seattle Seahawks

Todo poder tem uma história de origem. pic.twitter.com/XXreXbdDvA -Seattle Seahawks (@Seahawks) 15 de maio de 2024

Bucaneiros de Tampa Bay

Curadoria do Krewe 🎨 A programação dos Buccaneers ’24 está aqui. pic.twitter.com/mecF0WCeGY – Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) 16 de maio de 2024

Titãs do Tennessee

De volta à Broadway com a ajuda de um amigo 🤣 Lançamento do cronograma dos Titãs de 2024 apresentado por @shift4 📺: Lançamento da programação da NFL 2024 em @nflnetwork &ESPN2 pic.twitter.com/n4EN6DmC6t – Titãs do Tennessee (@Titans) 16 de maio de 2024

Comandantes de Washington