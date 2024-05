Djokovic sai com força em Roma e semeia dúvidas antes de Roland Garros

Novak Djokovic ainda está irreconhecível em 2024. Depois de uma estreia instável contra o francês Corentin Moutet, o número 1 do mundo está fora do Roma Masters 1000 depois de uma derrota contundente contra o Chile Alejandro Tabilo por 2-6, 3-6 na segunda rodada do torneio.

Um ‘Nole’ nunca antes visto, que disputou apenas seis partidas no saibro, não encontrou seu melhor tênis nesta temporada. Com esta derrota precoce, Djokovic se despede na segunda rodada do torneio após 17 edições alcançando, pelo menos, as quartas de final de um torneio que já venceu seis vezes.

As coisas não deram certo para Djokovic, que usava um boné que cobria o pequeno ferimento causado pela queda acidental de uma garrafa de água da arquibancada na sexta-feira.

Ele enfrentou uma pessoa confiante e determinada Alejandro Tabilo32º no ranking ATP, apesar de enfrentar pela primeira vez o número 1 do mundo.

Desde o início, o chileno jogou bem e o sérvio foi errático no saque, perdendo os dois primeiros saques. Pousada a apenas 17 minutos Djokovic estava perdendo por 4 a 0, enquanto o chileno, com duas quebras a favor, colocou o primeiro set no caminho certo com um saque seguro para fechar um primeiro set perfeito por 6 a 2 em apenas 31 minutos.

No segundo set, o sérvio começou igual ao primeiro set, desistindo do primeiro saque. Com um total de cinco duplas faltas na partida, o campeão de 22 Grand Slams foi errático no saque e com apenas 14 vencedores contra os 22 do número 32 da ATP.

Uma dupla falha encerrou a temporada de ‘Nole’ em Romaonde venceu em 2022. O ex-favorito em Roma terá que esperar pela milésima vitória no circuito profissional que perseguia em Roma.

O resultado foi uma descrição precisa da partida: cinzenta, borrada e imprecisa, com os 12 erros não forçados do sérvio contra os quatro de Tabilo. O sérvio continua com 68 vitórias no Foro Itálico, perdendo apenas para As 70 vitórias de Nadal, um recorde que ele poderia ter batido nesta edição.

Com a despedida antecipada de Roma, o número um terá completado apenas seis partidas nos dois torneios disputados em Monte Carlo e Roma à frente de Roland Garros.

O Roland Garros mais aberto dos últimos anos

A derrota precoce de Novak Djokovicjuntamente com a ausência de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz no evento italiano, apresenta uma preparação interessante até Roland Garros.

Sem um favorito claro, o evento por excelência em quadra de saibro terá início no dia 26 de maio. Tsistipas, Casper Ruud e Andrey Rublev, esperando para saber quem vai ganhar o título italiano, como vencedores no saibro.