Dodgers vs. Jogo dos Diamondbacks atrasado 2 horas por enxame de abelhas

O início dos Dodgers vs. O jogo dos Diamondbacks foi adiado quase duas horas na terça-feira… e tudo porque um enorme enxame de abelhas se infiltrou no diamante.

Os insetos começaram a pairar ao redor da base do Chase Field poucos minutos antes do primeiro arremesso ser lançado no Arizona… e depois de um tempo, tantos deles reunidos, os oficiais tiveram que pressionar a pausa na ação para obter um especialista na área.