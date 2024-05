Dois mandados de crueldade contra animais apresentados contra Isaiah Buggs do Chiefs

Dois mandados de contravenção foram apresentados contra o atacante defensivo do Kansas City Chiefs, Isaiah Buggs, no condado de Tuscaloosa, Alabama, sob a acusação de crueldade com cães em segundo grau.

De acordo com documentos judiciais, o Departamento de Polícia de Tuscaloosa recebeu denúncia de que dois cães estavam sendo deixados na varanda dos fundos de uma casa alugada pela Buggs. Oficiais e o controle de animais encontraram um pit bull cinza e branco e um rottweiler preto em uma varanda dos fundos, sem acesso a comida ou água.

Ambos os cães pareciam desnutridos e negligenciados, e a residência parecia abandonada. Testemunhas disseram à polícia que Buggs havia se mudado recentemente de casa. Ambos os cães foram apreendidos e o pit bull acabou sendo sacrificado.

O agente de Buggs, Trey Robinson, negou as acusações e alegou que seu cliente é vítima de uma “campanha subversiva” em andamento para forçar o fechamento da sala de narguilé de sua propriedade em Tuscaloosa.

“Sob nenhuma circunstância o Sr. Buggs tolera maus-tratos a qualquer animal”, disse Robinson em um comunicado. “Os cães em questão não pertenciam a ele e ele não sabia que eles permaneciam na propriedade em questão”.

Robinson disse em seu comunicado que Buggs foi preso em sua sala de narguilé sob a acusação de contravenção “em duas ocasiões distintas nos últimos dois meses, mas em todas as vezes nenhum registro público foi feito dessas prisões”.

Ele disse que a cidade de Tuscaloosa “usou a ameaça de perseguir e divulgar tanto as alegações apresentadas hoje quanto essas prisões como alavanca contra o Sr. Buggs, oferecendo-se para retirá-las e não persegui-las em troca de sua renúncia voluntária de sua licença comercial”.

Robinson disse que Buggs “recusou a oferta da cidade, pois tem sérias preocupações sobre a motivação da cidade e do Departamento de Polícia para decidir atacar seu negócio, que ele planeja trazer à luz como parte de sua defesa das alegações e acusações apresentadas contra ele e sua reputação e negócios.”

Buggs, de 27 anos, jogou três temporadas no Pittsburgh Steelers e duas no Detroit Lions antes de ingressar no Chiefs em janeiro como jogador de treino do time. Os Chiefs assinaram novamente um contrato futuro com Buggs em fevereiro.

Este é o mais recente de uma série de problemas legais envolvendo jogadores do Chiefs nesta entressafra. O wide receiver Rashee Rice foi preso em Dallas em março por seu envolvimento em um acidente de seis carros que feriu pelo menos sete pessoas. A polícia diz que Rice estava dirigindo a 119 mph em uma rodovia antes de causar o acidente. Rice enfrenta uma acusação de agressão agravada, uma acusação de colisão envolvendo lesões corporais graves e seis acusações de colisão envolvendo lesões.

Rice também é suspeita de uma suposta agressão que feriu um homem em uma boate de Dallas. O homem não quer que a polícia apresente queixa, no entanto. Essa investigação continua em andamento, disse a polícia de Dallas no início deste mês.

Enquanto isso, os atacantes Wanya Morris e Chukwuebuka Godrick foram presos recentemente no condado de Johnson, Kansas, sob acusação de posse de maconha por contravenção.