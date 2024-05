Dois suplementos de Ryan Garcia testam positivo para ostarina

Dois suplementos listados nos formulários de controle de doping apresentados pelo astro do boxe Ryan Garcia antes de sua vitória sobre Devin Haney mostraram a presença da substância proibida ostarina, de acordo com relatórios do Laboratório de Pesquisa e Testes de Medicina Esportiva (SMRTL) divulgados na quinta-feira.

Os formulários de controle de doping – que foram visualizados pela ESPN – foram enviados juntamente com as coletas de amostras de urina de Garcia nos dias 19 e 20 de abril (no dia anterior e no dia da luta), ambos os quais retornaram resultados adversos para ostarina.

Os suplementos: NutraBio SuperCarb com sabor de framboesa e limonada (que mostrou a presença de ostarina em 70-2200 picogramas por grama de pó) e mistura de aminoácidos com sabor de morango Body Health (660 a 830 picogramas). Os demais suplementos que Garcia listou nos formulários: D3, ferro, multivitamínico Thorne elite e glicinato de magnésio.

Paul Greene, que representou as estrelas do UFC Jon Jones e Sean O’Malley em casos de doping, disse à ESPN na quinta-feira que espera que a presença de ostarina nesses suplementos leve a uma suspensão reduzida de Garcia da Comissão Atlética do Estado de Nova York.

As regras antidoping da comissão seguem a responsabilidade estrita, o que significa que o lutador é responsável por quaisquer suplementos que tomar. Greene reconhece que ainda houve um “componente negligente” nas ações de Garcia, mas argumenta que foi uma “mentalidade inocente”.

“O Mundo Antidopagem [Association] na verdade, o código reconhece a declaração antecipada de um suplemento como prova de que o atleta o tomou, e permite que um atleta obtenha uma sanção reduzida na maioria dos casos”, disse Greene, sócio fundador da Global Sports Advocates, que representa Garcia ao lado de três outros advogados.

“Tenho esperança de que [the punishment] estará no nível mais baixo de como eles determinam esses casos “, acrescentou. “Normalmente, há uma série de sanções com base no grau de culpa, e quando você tem uma situação em que tem um suplemento contaminado onde não está disponível em um pesquisa na Internet, não está no rótulo, não há como um atleta saber que a substância proibida estava lá, a menos que a tivesse enviado antecipadamente para um dos dois laboratórios credenciados pela WADA.

Greene espera que Garcia consiga evitar uma audiência com a comissão e que todos os lados – o WBC, a NYSAC e a equipe do lutador – possam chegar a um acordo sobre sua punição.

“Entendemos que Ryan receberá alguma sanção”, disse Greene, “mas sentimos que, dada esta evidência agora, deveria ser uma sanção leve”.

Ele acredita que “quatro meses ou menos” seria o mais apropriado.

Claro, nem todos concordam. Victor Conte, que trabalha com Haney como nutricionista esportivo e consultor de desempenho, disse à ESPN que o suplemento “os resultados dos testes simplesmente não podem ser autenticados porque não há cadeia de custódia”. Na verdade, os relatórios do laboratório indicaram que os suplementos apresentados não estavam lacrados.

“Por que eles estão testando pós em recipientes de suplementos não lacrados?” disse Conte, fundador da Bay Area Laboratory Co-Operative (BALCO). Ele cumpriu pena de prisão depois de se declarar culpado de conspiração para distribuir medicamentos para melhorar o desempenho antes de fundar a SNAC, uma empresa de nutrição esportiva.

“Na minha opinião, parece provável que a adulteração possa estar envolvida. O teste de amostras de produtos de recipientes não selados com os mesmos números de fabricação é o ponto de partida para que os resultados sejam considerados confiáveis. Como os resultados dos testes de um recipiente não selado podem ser possivelmente autenticada? Não é assim que a ciência confiável é conduzida.”

Ostarine é um modulador seletivo do receptor de andrógeno (SARM) que se liga às proteínas do corpo e sinaliza efetivamente o crescimento dos músculos. É usado para auxiliar o desempenho, ajudando os atletas a construir massa muscular e aumentar a taxa de perda de gordura, bem como para aumentar a resistência e a capacidade de recuperação.

Ostarine está na lista de banidos da Agência Mundial Antidopagem desde 2008 e, em 2022, foi listado como agente anabolizante pela WADA.

“Não sei onde [the adverse finding] veio”, disse Garcia, 25 anos, à ESPN no início deste mês em Riad, na Arábia Saudita, horas antes de estar ao lado do ringue para a vitória de Oleksandr Usyk pelo título dos pesos pesados ​​sobre Tyson Fury.

“Honestamente, mano, eu não. Eu estava tomando ashwagandha, D-3, Omega-3, apenas merda normal. Eu não sei o que diabos [ostarine] é. … Eu realmente não tenho ideia. Eu contaria a verdade a todos.

“O que quero dizer é que prefiro dizer a verdade do que tentar fabricá-la com uma mentira. Porque mentiras não existem. Então, se eu realmente aceitasse, ficaria tipo, honestamente, estava passando por uma situação estranha … Eu não estava tão confiante. Eu escolhi aceitar. E é isso, mas não fiz isso e odeio trapacear. .”

Garcia derrubou Haney três vezes na vitória por decisão da maioria, mas foi inelegível para ganhar o título meio-médio júnior do WBC depois de estar 3,2 libras acima do peso.

Ostarine já foi usado no boxe antes. Lucian Bute testou positivo em 2016, após um empate com Badou Jack em sua luta pelo título dos super-médios WBC. O resultado foi alterado para uma vitória por desqualificação para Jack. Amir Khan foi suspenso por dois anos pelo UK Anti-Doping (UKAD) depois de testar positivo para ostarine após sua derrota por nocaute técnico na sexta rodada para Kell Brook em 2022.