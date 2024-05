Donos de camarotes de luxo da Azteca desafiam FIFA na Copa do Mundo de 2026

Os proprietários de camarotes de luxo no Estádio Azteca, na Cidade do México, disseram que para a Copa do Mundo de 2026 esperam que a FIFA respeite um acordo de 60 anos que dá aos proprietários acesso ilimitado aos seus assentos por 99 anos.

A FIFA, por sua vez, disse que quer o controle total dos estádios da Copa do Mundo 30 dias antes do primeiro jogo e sete dias depois do último.

Mas a história peculiar de como as caixas foram compradas na Azteca criou conflitos, disse o proprietário das caixas de luxo, Roberto Ruano.

Ruano, 61 anos, porta-voz de uma associação de 134 proprietários de camarotes, disse que não tem planos de abrir mão de seu camarote de luxo durante a Copa do Mundo.

Para ajudar a financiar a construção do estádio na década de 1960, o empresário mexicano Emilio Azcárraga Milmo vendeu camarotes a investidores privados por 115 mil pesos, ou cerca de US$ 9 mil na época, dando aos proprietários o direito de usá-los por 99 anos.

Isso incluiu o acesso a jogos de futebol, concertos e outros eventos, incluindo as Copas do Mundo de 1970 e 1986 no México, disse Ruano.

A propriedade dos camarotes de luxo da Azteca está na disputa pela Copa do Mundo de 2026. Kirby Lee-EUA HOJE Esportes

“Não houve problemas em 1970. Para a Copa do Mundo de 1986, eles nos queriam fora e nos reunimos com dirigentes da Fifa, e eles nos permitiram usar nosso lugar sem pagamento extra, então há um precedente para isso”, disse ele.

Solicitada a comentar, a FIFA disse que está colaborando com todas as 16 cidades-sede da Copa do Mundo de 2026, inclusive nos planos de remodelação do Estádio Azteca, que deverá entrar para a história do futebol como o primeiro local a sediar jogos durante três Copas do Mundo.

“Detalhes específicos sobre o acesso dos torcedores e outras informações sobre os jogos serão anunciados oportunamente”, disse a Fifa.

As caixas Azteca são uma mercadoria de primeira linha na Cidade do México. O preço atual pedido para uma caixa de 20 metros quadrados (65 pés quadrados) varia de 15 milhões a 25 milhões de pesos (US$ 900 mil a US$ 1,5 milhão). Alguns proprietários os alugam para eventos específicos.

O estádio com 83 mil lugares sediará cinco jogos durante a Copa do Mundo de 2026, incluindo a partida de abertura.

“Já pagamos pelo direito de estar lá quando compramos o título e não pode haver restrições para nós”, disse Ruano. “Temos um título para nos apoiar. Não está em debate.”

Quando o estádio for entregue à FIFA para o torneio co-organizado pelo México, Estados Unidos e Canadá, Ruano disse que espera que a entidade mundial do futebol respeite o acordo que data da construção do estádio, há seis décadas.

Ruano, cujo pai comprou o título do camarote, disse estar esperançoso de que a questão do camarote seja resolvida após conversas com autoridades do estádio na semana passada, embora nenhuma proposta concreta esteja sobre a mesa ainda.

Emilio Azcárraga Jean, proprietário do estádio através da empresa multimídia Televisa e filho de Emilio Azcárraga Milmo, disse esperar um acordo em breve.

“Para o meu pai, na altura, era muito importante vender as caixas para terminar a construção e, até agora, não houve nenhum problema anterior com os proprietários das caixas. Vamos tentar encontrar uma solução”, disse Azcárraga Jean. W Radio, de propriedade da Televisa.

Os detalhes dos planos de remodelação da Azteca não são claros, mas Ruano disse que alguns proprietários de camarotes fora da sua associação concordaram em libertar os seus lugares para o torneio de 2026 em troca de actualizações dos seus camarotes e outros benefícios.

“Todo proprietário tem o direito de ver o que é melhor para ele”, disse ele. “Mas esse não é o meu caso, tenho o direito de estar lá e ninguém pode me forçar a sair. Seria como se alguém me obrigasse a sair da minha própria casa.”