Dortmund assina acordo com fabricante de armas antes da final da Liga dos Campeões

O Borussia Dortmund assinou um novo acordo de patrocínio com a fabricante alemã de armas Rheinmetall e exibirá o logotipo da empresa de defesa antes de enfrentar o Real Madrid na final da Liga dos Campeões.

Quarta-feira, Dortmund disse que o acordo de três anos com Rheinmetall inclui “espaço publicitário de amplo alcance, direitos de marketing e arranjos de eventos e hospitalidade no estádio e nas dependências do clube” a partir da preparação desta semana para a final da Liga dos Campeões, no sábado.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

A Rheinmetall está a construir uma nova fábrica no norte da Alemanha para produzir cerca de 200 mil projéteis de artilharia por ano, como parte dos esforços europeus para aumentar a produção de armas no contexto da guerra da Rússia na Ucrânia.

“A segurança e a defesa são pilares fundamentais da nossa democracia. É por isso que acreditamos que é a decisão certa analisar de perto a forma como protegemos esses pilares”, disse o presidente do Dortmund, Hans-Joachim Watzke, num comunicado.

“Especialmente hoje, quando vemos todos os dias como a liberdade deve ser defendida na Europa. Devemos lidar com esta nova normalidade.”

O Borussia Dortmund assinou um acordo de patrocínio com a Rheinmetall. Reitor Mouhtaropoulos/Getty Images

O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, disse na quarta-feira que o patrocínio da Rheinmetall a um clube de futebol foi uma medida incomum que “mostra onde estamos”.

“Ignorar a indústria de armamento já não é sustentável na Alemanha devido à nova realidade”, disse Habeck após uma reunião governamental.

“Sabemos e infelizmente temos que admitir que estamos num mundo diferente e mais ameaçador.”

Nota do editor: Esta história foi corrigida em 31 de maio para refletir que o logotipo da Rheinmetall não substituirá o do provedor de telecomunicações 1&1 na frente da camisa do Dortmund.

Informações da Associated Press e da Reuters contribuíram para este relatório.