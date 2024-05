Drake Bell diz que a pintura de John Wayne Gacy do agressor o fez temer por sua vida

A ex-estrela infantil apareceu no “The Today Show” na segunda-feira, onde falou sobre o trauma que enfrentou nas mãos do ex-treinador de diálogo Brian Peck … confirmando que a BP possuía uma pintura assinada de um serial killer John Wayne Gacy .

Drake diz… “[T]Coisas estavam acontecendo comigo em uma sala onde há uma pintura de um dos mais prolíficos serial killers que atacava garotos olhando para mim. Então, agora isso me faz pensar: ‘Até onde isso realmente vai chegar?'” Gacy matou 33 rapazes e rapazes nos anos 70.

Gacy também estuprou e torturou muitas de suas vítimas – escondendo seus corpos sob as tábuas do chão de sua casa… e é por isso que a confissão de Drake é ainda mais perturbadora.

O fato de Peck ter uma pintura de JWG em sua casa foi mencionado no documentário ‘Quiet on Set’ – e outras estrelas da Nickelodeon na época também acharam isso estranho e desanimador.

Como você sabe, Peck – que trabalhou em estreita colaboração com Drake durante seu mandato na Nickelodeon e em uma série de outros programas infantis – foi condenado a 16 meses de prisão e teve que se registrar como criminoso sexual por abusar de DB quando era adolescente.

No entanto, não foi até a série documental ‘Quiet on Set’ onde foi revelado que Drake foi vítima de Brian … durante o qual DB detalhou como ele foi preparado e manipulado por Peck.

Além desse pensamento preocupante que Drake teve – ele ficou emocionado pensando no que diria ao seu eu mais jovem se pudesse voltar e falar com ele… engasgando e lutando contra as lágrimas ao notar que não haveria muito que ele poderia dizer outra coisa senão para se preparar.