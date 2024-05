Drake e Kendrick Lamar lançam faixas Diss simultâneas, Beef se intensifica

Se alguém pensava que o rap estava em baixa, a noite de sexta-feira provou que é tudo menos… Drake dar Kendrick Lamar lançando faixas selvagens e dissimuladas com poucos minutos de diferença, e a internet está tendo um dia de campo!

Drake deu o primeiro soco minutos atrás, lançando uma faixa de 7 minutos e 37 segundos intitulada “Family Matters”… onde ele fez rap em três batidas diferentes, mirando não apenas em K. Dot, mas também em The Weeknd, Rick Ross, Futuro, Metro Boomin’ dar A$AP Rocky entre outros.

Drake não se conteve, acusando Kendrick de praticar violência física com sua noiva. Ele também deu a entender que o empresário de Kendrick teve um filho da mesma mulher.

Quanto a Rocky, Drake o atacou por priorizar seus esforços de moda em vez de sua música – dizendo que ele deveria se limitar a ser modelo, e também abandonando seu relacionamento com Rihanna debaixo do ônibus ao mesmo tempo.

Vale a pena notar que, na agressão anterior de Kendrick, ele pediu a Drake que parasse de usar a palavra com n… e ele sentiu que não representava a cultura negra. Drake retaliou usando a mesma palavra na primeira linha de sua resposta.

Drizzy foi aplaudido por não se conter, mas a celebração durou pouco, pois Kendrick já tinha uma bala na câmara e puxou o gatilho apenas 20 minutos depois do 6 God.

A música de Kendrick, “Meet The Grahams”, se aprofundou ainda mais na vida pessoal de Drake, chegando ao ponto de sugerir que seu filho Adonis tem um irmão secreto.

Drake foi rápido em negar a acusação, usando o Instagram para ligar para Kendrick para mostrar provas do suposto garoto.

Até a capa da última faixa de Kendrick tinha como alvo Drake… mostrando frascos de comprimidos de Zolpidem (remédio para dormir) e Ozempic, prescritos para Aubrey Graham, o nome do governo de Drake.

Como informamos anteriormente, Drake discordou do verso de Kendrick em “Like That” da Metro and Future, o que motivou suas duas respostas, “Push-Ups” e “Taylor Made Freestyle”.

Kendrick respondeu no início desta semana com “Euphoria” e, mais recentemente, “6:16 in LA” na manhã de sexta-feira.