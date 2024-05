Drake relista sua casa em Beverly Hills em meio à carne Kendrick Lamar em andamento

O rapper recuperou sua casa de 10 quartos no bairro chique de SoCal na semana passada – cobrando um alto preço de US$ 88 milhões. Se você conseguir desembolsar dinheiro para adquirir esta propriedade de luxo, os 24.757 pés quadrados de área útil e seus 22 banheiros podem ser seus.

A luxuosa propriedade oferece uma ampla variedade de comodidades, incluindo garagem para 11 carros, elevador, adega, academia e salão de jogos. Um pomar e uma quadra de tênis completam as vantagens da propriedade.

A decisão de Drake de relistar sua propriedade em Beverly Hills veio ANTES o incidente do tiroteio em sua mansão em Toronto – onde um segurança ficou gravemente ferido – mas bem no meio de sua rivalidade com K.Dot… que deixou bem claro que não tinha amor aqui em Cali.