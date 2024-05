Drake supostamente oferece muito dinheiro por detalhes sobre o noivo de Kendrick Lamar, já que “Not Like Us” de Kendrick domina as paradas

EUEm uma reviravolta surpreendente, Drake está sendo acusado de tentar obter informações sobre Kendrick Lamar noivo, Whitney Alford.

O rapper, identificado como Coolee Bravo, afirmou que Drake’s associados abordaram “um de seus amiguinhos” com a oferta de 150 mil pelas informações sobre Kendrick e Whitney relação. A polêmica surgiu depois que uma gravação de Bravo discutindo o incidente circulou online, levando a especulações sobre as intenções de Drake.

Notavelmente, Bom trabalho conta de mídia social foi excluída após a revelação de suas afirmações, adicionando uma camada de intriga à situação, deixando você se perguntando se realmente aconteceu ou se ele apenas queria aproveitar a tendência e se tornar um pouco mais famoso, acho que nós preciso de uma captura de tela da transferência eletrônica dos 150.000 dólares

Bravo admitiu ter aceitado o dinheiro, mas afirmou que forneceu deliberadamente informações falsas à equipe de Drake. Ele alegou ainda que informou à equipe de Drake que Lamar ainda estava em Los Angeles, longe de Whitney, que está em Nova York, e que mais tarde ele compartilhou US$ 50.000 do pagamento com seus “manozinhos”.

Enquanto isso, Kendrick Lamar a faixa recente, “Not Like Us”, subiu para o topo das paradas, alimentando ainda mais a narrativa. A música estreou em primeiro lugar na Billboard Hot 100, marcando o quarto lugar de Lamar no topo das paradas e sua primeira entrada solo desde 2017. Além disso, “Euphoria”, outra faixa de Kendrick, experimentou um aumento significativo, subindo oito posições para alcançar o número 1. 3 na contagem de todos os gêneros durante sua segunda semana nas paradas.