Drew Bledsoe trolls Tom Brady com outro golpe de Gisele Bündchen após assado

O homem de 52 anos explicou que reconheceu o TB12 no sopé da montanha de Montana… então ele decidiu esquiar e borrifar de brincadeira seu antigo companheiro de equipe – mas o tiro saiu pela culatra e ele acabou cobrindo a supermodelo com neve.

Claro, o divórcio de Brady e Bündchen foi uma piada corrente no especial da Netflix no último domingo… com muitos convidados referenciando Gisele supostamente brincando com o instrutor de jiu-jitsu da família, Joaquim Valenteantes da divisão.