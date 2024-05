Drew Sanders, do Broncos, sofre lesão no tendão de Aquiles e perde a maior parte da temporada

ENGLEWOOD, Colorado – O Denver Broncos terá que esperar para ver o quanto o linebacker Drew Sanders melhorou em sua temporada de estreia em 2023, porque a escolha da terceira rodada do ano passado agora perderá pelo menos a maior parte da temporada de 2024.

Fontes disseram à ESPN na noite de segunda-feira que Sanders sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles no início do programa de offseason do time, em meados de abril, conforme relatado pela primeira vez pelo 9News em Denver. Sanders passou por uma cirurgia para reparar o tendão rompido e seu tempo de recuperação deverá ser entre seis e nove meses.

Isso deixa em aberto a possibilidade de Sanders, selecionado pelos Broncos na terceira rodada do draft de 2023 (67º no geral), retornar antes do final da temporada se sua recuperação correr bem. Não está claro em que dia Sanders sofreu a lesão, já que o técnico Sean Payton tem dito consistentemente que não discutiria lesões na entressafra ou o progresso específico dos jogadores na recuperação, mas sete dias antes do início do draft em 25 de abril, o gerente geral George Paton foi questionado sobre a necessidade do time de ser um linebacker externo e incluiu Sanders na mistura da defesa para a temporada.

“O grupo de apoio externo, temos três que são realmente talentosos – [Nik] Bonito, [Baron] Browning e [Jonathon] Cooper”, disse Paton no mês passado. “Temos um jovem Drew Sanders, se ele ficar de fora. Então gostamos do grupo, mas você está sempre olhando para esse tipo de posição. pegue eles.”

Os Broncos, sabendo do tempo de recuperação esperado de Sanders, selecionaram o outside linebacker Jonah Elliss de Utah na terceira rodada (76º no geral) do draft do mês passado. Após a seleção de Elliss, Payton não revelou a lesão de Sanders, mas descreveu o quanto os Broncos acreditavam que precisavam para selecionar Elliss.

“Ele era um alvo”, disse Payton. “… Sentimos que precisávamos passar pelos Falcons. Seu irmão está agora em Atlanta, [former Saints assistant general manager] Terry Fontenot está agora em Atlanta. Ficamos lá por algum tempo e, felizmente, conseguimos convocá-lo… Ele é um jogador avançado que joga com energia, esforço, todas essas coisas que você procura – uma boa maquiagem de futebol, bom caráter.”

Depois que os Broncos selecionaram Elliss, Payton também disse: “Você nunca tem medo de draftar no topo com sua força. Nós resolveremos isso. É sempre uma posição mais difícil de encontrar na entressafra e na agência livre, e então nós senti que ele definitivamente verificou a caixa do jogador de pressão, e então analisaremos essa profundidade à medida que chegarmos lá.

Sanders jogou tanto como linebacker interno quanto como linebacker externo no alinhamento 3-4 do Broncos na temporada passada. Ele disputou todos os 17 jogos, foi titular em quatro e disputou 253 snaps defensivos ao todo, ou 23% do total da defesa.

Com a saída do linebacker interno Josey Jewell para a agência gratuita, tanto Payton quanto Paton disseram no início da entressafra que não haviam decidido em que posição Sanders trabalharia na maior parte do tempo, passando pelos OTAs da equipe, minicamp e no campo de treinamento no final deste verão. .

Sanders teve 24 tackles na última temporada, com um tackle por derrota e uma recuperação de fumble.