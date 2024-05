DROGA! Eles eram bons: como Chael Sonnen mudou sua carreira para se tornar um membro do Hall da Fama do UFC

Chael Sonnen está prestes a entrar no Hall da Fama do UFC e assim a equipe do MMA Fighting faz uma retrospectiva de sua extraordinária carreira, como DROGA! Eles eram bons celebra “O bandido”.

Durante a primeira metade da carreira de Sonnen, “The American Gangster” foi um concorrente, um cara com um estilo nada empolgante com quem ninguém se importava. Ele ficou aquém no UFC quando recebeu a ligação e depois ficou aquém quando lutou pelo título dos médios do WEC, e parecia para todo o mundo que Sonnen se juntaria às fileiras dos jornaleiros esquecidos que lotam o MMA.

Mas então algo aconteceu.

Sonnen decidiu que o anonimato não era bom o suficiente e mudou suas estrelas, incorporando o estilo bombástico do wrestling profissional para se tornar comercializável. Seu estilo de luta nunca mudou, mas seu trabalho com o microfone sim, e de repente, Sonnen se tornou o maior sucesso do esporte, iniciando uma rivalidade com Anderson Silva que definiu o início dos anos 2010 do MMA. E embora Sonnen nunca tenha conquistado um título importante no MMA, ele deixou uma impressão indelével no mundo dos esportes de combate.

Quais foram os nossos momentos favoritos e os melhores destaques da carreira de Sonnen? Como Sonnen conseguiu essa reviravolta incrível? E quem exatamente é Homer Moore? Tudo isso e muito mais são discutidos no último episódio de DROGA! Eles eram bons.

Novos episódios do DROGA! Eles eram bons podcast são lançados quinzenalmente e estão disponíveis no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou em qualquer outro lugar onde você encontre seus podcasts favoritos. O episódio desta semana pode ser ouvido abaixo.