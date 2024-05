Dunne renuncia ao conselho de política do Tour da PGA, com efeito imediato

Jimmy Dunne, que no ano passado ajudou a negociar o polêmico acordo-quadro do PGA Tour com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, renunciou ao conselho político do tour na segunda-feira.

Na carta de demissão de Dunne, cuja cópia foi obtida pela ESPN, Dunne escreveu que “nenhum progresso significativo foi feito em direção a uma transação com a PIF” e que “meu voto e meu papel são totalmente supérfluos” agora que os diretores de jogadores superam os diretores independentes em o conselho político. A renúncia de Dunne entrou em vigor imediatamente.

“É crucial que o Conselho evite permitir que as diferenças de ontem interfiram nas decisões de hoje, especialmente quando influenciam oportunidades futuras para a digressão”, escreveu Dunne. “Unificar o golfe profissional é fundamental para restaurar o interesse dos fãs e reparar as feridas deixadas por um jogo fraturado. Tentei o meu melhor para mover todas as mentes nessa direção.”

Junto com o comissário do PGA Tour, Jay Monahan, Dunne e o presidente do conselho político, Ed Herlihy, negociaram secretamente o acordo-quadro com o PIF, que está financiando a rival LIV Golf League. Monahan e o governador do PIF, Yasir Al-Rumayyan, anunciaram o acordo em 6 de junho. A maioria dos jogadores do PGA Tour – incluindo alguns diretores de jogadores – não sabia do acordo até que foi anunciado na TV.

O acordo-quadro expirou em 31 de dezembro, mas as partes continuaram a tentar negociar um acordo. Monahan e os diretores dos jogadores, incluindo Tiger Woods, se reuniram com Al-Rumayyan nas Bahamas em 18 de março.

No Masters, em abril, Woods disse que a reunião foi produtiva.

“Não sei se estamos mais próximos, mas certamente estamos na direção certa”, disse Woods. “Foi uma reunião muito positiva e penso que ambos os lados saíram da reunião sentindo-se positivos.”

O PGA Tour fechou um acordo com o Strategic Sports Group, um consórcio de bilionários proprietários de equipes esportivas americanas e outros, para investir até US$ 3 bilhões na PGA Tour Enterprises, uma nova entidade com fins lucrativos.

Num memorando, obtido pela ESPN na noite de segunda-feira, enviado aos jogadores de golfe do Tour, Monahan abordou os desenvolvimentos, dizendo: “Gostaria de agradecer a Jimmy pelo seu serviço constante a esta organização desde que se juntou ao Conselho em janeiro de 2023, para não mencionar os seus incontáveis contribuições para o jogo de golfe que duram décadas.”

Monahan, no memorando, também acrescentou “continuamos a fazer progressos significativos nos bastidores em nossas negociações para um potencial acordo com o PIF. Nosso objetivo continua sendo entregar o melhor resultado possível para o PGA Tour, nossos jogadores, parceiros, torneios e fãs”, antes de concluir que “por respeito ao Campeonato PGA, não faremos quaisquer comentários públicos adicionais sobre este assunto.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Dunne, um negociador de Wall Street, testemunhou sobre o potencial acordo da viagem com os sauditas perante o Subcomitê Permanente de Investigações do Senado dos EUA em 11 de julho. Monahan estava tirando licença por motivos de saúde no momento da audiência.

Dunne sugeriu em sua carta de demissão na segunda-feira que havia sido excluído das negociações com os sauditas. Sua renúncia ocorre menos de uma semana depois que a estrela do PGA Tour, Rory McIlroy, disse aos repórteres que certas pessoas no conselho político estavam “desconfortáveis” com seu retorno ao conselho.

McIlroy renunciou ao conselho político em novembro. O diretor do jogador, Webb Simpson, estava preparado para renunciar – se McIlroy o substituísse para ajudar a fechar um acordo com os sauditas.

Junto com Woods e Simpson, os diretores dos jogadores são Patrick Cantlay, Jordan Spieth, Adam Scott e Peter Malnati. O ex-membro da turnê Joe Ogilvie é um contato do conselho.

Na quinta-feira, a turnê anunciou que o ex-CEO da Valero Energy Corp., Joseph W. Gorder, havia sido eleito para servir como presidente inaugural do conselho de administração da PGA Tour Enterprises e que McIlroy faria parte de um comitê de transação que cuidaria das negociações da turnê. com o PIF.

Gorder, agora presidente executivo do conselho da Valero Energy, também atuará no comitê de transação, junto com o fundador e principal proprietário do Fenway Sports Group, John W. Henry, Monahan, Scott, Woods, McIlroy e Ogilvie.

Dunne e Herlihy ficaram de fora do comitê de transação.

“Os jogadores perderam a confiança no conselho por causa dos acordos secretos e da governança”, disse um membro do PGA Tour, não autorizado a falar formalmente sobre a situação, à ESPN na segunda-feira. “Quanto mais os jogadores se envolvem, mais eles percebem que as coisas não estão sendo administradas como eles querem – de cima para baixo. Os jogadores disseram ao resto do conselho que querem administrar as coisas e não confiam no conselho. Quando você perde a fé no chefe, nenhum dos jogadores vai prestar mais atenção.”

Dunne não respondeu ao pedido de comentários da ESPN.