Dustin Poirier ainda não tem certeza sobre a aposentadoria antes do UFC 302, mas ‘não vou subir na hierarquia de novo’

Se Dustin Poirier é uma coisa, ele certamente é consistente quando se trata de seu futuro lutando rumo à disputa pelo título do UFC 302.

Poirier desafia Islam Makhachev no evento principal do evento pay-per-view de 1º de junho. Ao longo da preparação para a luta – e nas lutas anteriores – Poirier tem sido constantemente questionado sobre a aposentadoria e se sua próxima luta será ou não a última. Em declarações à CBS Sports, Poirier, mais uma vez, disse que é algo que certamente está a considerar, mas que ainda não foi tomada uma decisão final.

“Sou capaz de qualquer coisa”, disse Poirier. “Posso voltar a este lugar e lutar novamente pelo título mundial. Eu não posso fazer nada. Posso voltar a isso, eu sei que posso. É que não tenho isso dentro de mim e não vou fazer isso de novo.

“Não vou subir a escada novamente. Eu venho fazendo isso há muito tempo. Este é um esporte muito egoísta. Estou pronto para ser pai, e ser marido, e estar em casa, e ter uma rotina. Eu não diria que não posso fazer isso de novo, posso fazer de novo. É só que isso é tudo para mim.

“The Diamond” transmitiu sentimentos semelhantes em uma aparição recente no A hora do MMA – voltando ao início de sua carreira de lutador e estabelecendo uma meta de que ele terminaria de lutar aos 35 anos. Poirier também disse que está financeiramente seguro, principalmente depois de duas vitórias massivas sobre Conor McGregor em 2021. Ganhar o indiscutível peso leve o título seria a cereja do bolo que é a carreira de 38 lutas de Poirier, que inclui uma vitória pelo título provisório contra Max Holloway no UFC 236 em 2019.

Poirier disse em A hora do MMA que ele sabe que é sua “última chance” de se tornar campeão, mas ainda não fala sobre a decisão de se aposentar poucos dias antes de sua luta com Makhachev.

“Ainda estou em cima do muro, ganhe ou perca”, disse Poirier. “Eu só quero estar satisfeito com minha carreira.”