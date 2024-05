Dustin Poirier derruba quarta luta de Conor McGregor: ‘Não preciso disso [bad] energia’

Dustin Poirier está deixando a rivalidade com Conor McGregor.

As estrelas do UFC se envolveram em um trio de lutas de alto nível ao longo de uma década, com seu primeiro encontro ocorrendo no UFC 178, em setembro de 2014. McGregor derrotou Poirier com facilidade como parte de sua ascensão a campeão de duas divisões e superstar global, mas Poirier venceram seus dois encontros mais recentes no UFC 257 e UFC 264.

McGregor afirmou repetidamente que ainda sente que tem negócios a resolver com Poirier, mas com Poirier pronto para desafiar Islam Makhachev pelo título dos leves no UFC 302 em 1º de junho e Conor McGregor retornando à ação no UFC 303, parece improvável que eles ‘ vamos nos enfrentar novamente. E tudo bem para Poirier.

“Acho que aquele navio partiu”, disse Poirier à ESPN. “Tudo que eu quero é o título dos leves do UFC.”

Desde que derrotou McGregor pela segunda vez, Poirier alternou vitórias e derrotas em confrontos marcantes. A próxima luta de Poirier depois de McGregor foi uma tentativa fracassada de derrotar o então campeão dos leves Charles Oliveira, mas ele se recuperou com uma finalização de Chandler. Ele então perdeu uma revanche para Justin Gaethje pelo cinturão “BMF” antes de derrotar o prospecto Benoit Saint Denis em sua luta mais recente no UFC 299 para ganhar uma chance contra Makhachev.

Para McGregor, a derrota no UFC 264 foi extraordinariamente cara, pois ele quebrou a perna na luta e não competiu desde então. Quando ele entrar na jaula para lutar contra Chandler no UFC 303, no dia 29 de junho, terá passado quase três anos na prateleira para “The Notorious”.

McGregor não foi nada gentil na derrota quando a terceira luta de Poirier terminou em lesão. Em sua entrevista pós-luta, ele fez comentários ameaçadores com raiva sobre Poirier e sua esposa, Jolie, dizendo: “Enquanto você dorme, você está entendendo”.

Basta dizer que esse tipo de conversa provavelmente não ajudou nas chances de McGregor fazer acontecer uma tetralogia de Poirier.

“Não sinto necessidade de lutar com ele novamente”, disse Poirier. “Eu não preciso disso [bad] energia em minha vida.”