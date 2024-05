Dustin Poirier faz previsão ousada para a luta de Islam Makhachev no UFC 302

Dustin Poirier não deixa isso nas mãos dos juízes quando luta contra Islam Makhachev.

“The Diamond” está definido para enfrentar o atual campeão dos leves – e lutador número 1 do MMA Fighting Pound-for-Pound – na luta principal do UFC 302 em Newark, NJ, no dia 1º de junho. ouro depois de anteriormente ter ficado aquém de Khabib Nurmagomedov e Charles Oliveira.

Makhachev, um protegido da família Nurmagomedov, falou sobre a sua confiança em derrotar Poirier. Não é novidade que Poirier tem uma visão diferente do confronto.

“Vou deixá-lo inconsciente e o árbitro vai me tirar de cima dele”, disse Poirier ao Yahoo! Esportes.

Poirier não vai longe há quase quatro anos, então é muito provável que ele e Makhachev estejam certos ao dizer que quem levantar a mão na noite da luta não terá nada a ver com os placares. Desde sua decisão mais recente, Poirier marcou finalizações sobre Conor McGregor, Michael Chandler e Benoit Saint Denis.

Muito se falou sobre a fixação de Poirier na guilhotina, técnica de finalização que ele tentou diversas vezes em sua ilustre carreira, mas com a qual nunca venceu uma luta. Sabe-se que Poirier optou pela manobra, embora isso pudesse levá-lo a acabar em uma posição de desvantagem. Ele disse que seu técnico Mike Brown o advertiu contra a utilização de ataques arriscados.

“Não desista de posição”, disse Poirier. “Esse é o recorde repetido. Não vá em frente, mesmo que você ache que está ficando apertado ou que tenha uma boa noção disso, não desista da posição. Especialmente para um cara como o Islã. Você desiste de posição, pode estar tentando se levantar pelo resto do round e perdendo o round, ou se colocando em águas mais profundas e ficando em uma posição pior e perigosa.

“Então eu tenho que jogar e sentir como me sinto ali, ver como me sinto ali, nessas posições. Mas provavelmente vou pular.”

Brincadeiras à parte, Poirier está bem ciente do desafio que tem pela frente.

Makhachev tem sido frequentemente comparado a Nurmagomedov, que despachou Poirier por finalização em 2019. Dadas as semelhanças de seus estilos, há boas razões para pensar que Poirier vai 0-3 em disputas indiscutíveis pelo título.

Portanto, Poirier não está apenas perseguindo o ouro dos leves novamente, ele também terá uma segunda chance de derrotar o melhor lutador consensual do planeta.

“Ele é um bom competidor”, disse Poirier. “Aqueles caras que vêm do Daguestão, toda aquela equipe, competem muito. Eles seguem o plano de jogo. Eles são muito rígidos na maneira como se movem e, honestamente, não vejo muitos buracos. Se estou sentado aqui assistindo filmagens com meus treinadores, estamos assistindo e olhando as coisas, ele tem uma boa trocação. Obviamente, seu wrestling é bom. Bodylocks realmente bons – não luta livre tradicional – bodylocks, raspagens, tropeções realmente bons, coisas assim. Parece muito forte para a categoria de peso, muito dominante por cima, parece muito pesado.

“É exatamente o que é. Estou lutando contra o cara número 1 peso por peso.”