Dwayne Johnson acusado por membros da UFL de antiético e pouco profissionalismo

The Wrap publicou recentemente um artigo bastante duro sobre Dwayne The Rock Johnson, acusando-o de algumas coisas muito sérias. Insiders e fontes estão criticando a estrela de cinema por estar “cronicamente atrasado e pouco profissional”, o que aparentemente fez com que o orçamento de seu próximo filme, “Red One”, disparasse para impressionantes US$ 250 milhões.

Mas isso não é tudo. Outras fontes do artigo afirmam que Johnson tem o hábito de não respeitar a equipe e seu tempo no set. Dizem que ele prefere fazer xixi em uma garrafa do que usar um banheiro público e depois entregá-la para um assistente de produção descartar. Muito nojento, certo? Embora algumas outras fontes neguem esta afirmação.

E não para por aí. Como coproprietário da UFL, Johnson está sendo acusado de usar equipes de filmagem trabalhando em “Aviso Vermelho” da Netflix para filmar material promocional para a liga de futebol da primavera, que acabou agregando dias extras e custos à produção.

Uma fonte chegou a sugerir que a filmagem promocional de “Red Notice” possivelmente estava sendo usada para financiar material promocional da XFL e da Teremana, a marca de bebidas de Johnson. Outra fonte apoiou isso, alegando que esse tipo de coisa acontecia o tempo todo.

Imagem completamente limpa de Johnson manchada por relatório bombástico

No entanto, alguém próximo Sete dólares (produtora de Johnson) negou que quaisquer fundos de “Red One” tenham sido desviados para projetos pessoais de Johnson. Eles disseram: “Se já tivéssemos luzes instaladas para a produção, nós as usaríamos, mas nunca usamos orçamentos de filmes para isso. Traríamos uma equipe para fazer isso.”

Agora, é difícil saber com certeza quanto disso é verdade e quanto é apenas gente com um machado para moer. Mas com múltiplas fontes de diferentes produções dizendo coisas semelhantes, isso definitivamente levanta algumas sobrancelhas.

Definitivamente, é muita coisa para absorver e é difícil saber em quem ou em que acreditar. Mas uma coisa é certa: se pelo menos uma fração dessas acusações for verdadeira, não é uma boa aparência para The Rock.