EA Sports College Football retorna com força: encerra um hiato de 11 anos com a edição de luxo, os melhores jogadores na capa

EA Sports anunciou oficialmente que seu tão aguardado jogo, EA Sports Futebol Universitário 25vai bater PlayStation 5 e Xbox Série X|S em 19 de julho. A capa contará com Michigan correndo de volta Donovan Edwards, Texas quarterback Quinn Ewerse Colorado wide receiver/defensivo Travis Caçador.

A edição de luxo do Futebol Universitário 25 apareceu na PlayStation Store na semana passada, apresentando capa com Eduardo, Jarras, Caçadore outros atletas importantes de programas como Alabama, Geórgiae Estado de Ohiobem como jogadores não identificados de outras escolas proeminentes.

Uma experiência surreal para os jogadores

Eduardoum ator-chave MichiganEliminatórias de futebol universitário vitória do campeonato nacional na temporada passada, expressou seu entusiasmo, afirmando, “Ver-me na capa do College Football 25 é verdadeiramente surreal.” Ele se junta ao passado Michigan grandes nomes que apareceram na capa da EA Esportes jogos de futebol americano universitário, continuando a tradição.

Jarrosque liderou sua equipe até o PCP última temporada e é um dos principais candidatos ao Troféu Heisman nesta temporada, compartilhou sua honra, dizendo: “É um momento de círculo completo estar agora na capa da Futebol Universitário 25.”

Caçadoruma estrela bidirecional de destaque para Colorado de Deion Sanders equipe, está ansioso para representar seu Búfalos na capa, afirmando, “Mal posso esperar para jogar e ver a mim mesmo, meus companheiros de equipe e minha escola no jogo.”

O NIL jogou a favor do CFB 25

Os fãs que não puderem esperar até 19 de julho poderão obter acesso antecipado solicitando o Pacote MVP da EA Sportsfornecendo acesso antecipado de três dias para Futebol Universitário 25 e MaddenNFL 25.

Este lançamento marca um marco significativo, já que as edições anteriores do jogo, como Futebol NCAA 14, não apresentava nomes de jogadores. No entanto, com a implementação das regras de nome, imagem e semelhança (NIL), os jogadores podem agora ser pagos pela sua participação, acrescentando autenticidade ao jogo.

EA Esportes revelou que mais de 10.000 jogadores em todo o país já haviam optado pelo jogo, prometendo uma experiência autêntica e emocionante para os jogadores.