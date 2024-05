Eddie Hearn chama Gervonta Davis de “idiota” e revela que Devin Haney está furioso com Ryan Garcia

ATudo boxe, todo drama, o tempo todo. Ryan Garciaa vitória épica Devin Haney realmente virou de cabeça para baixo após relatos de que Garcia foi reprovado nos testes de drogas para uma substância proibida pouco antes e depois da luta.

‘Bebi todos os dias e ainda ganhei’ – Garcia após vitória impressionante sobre HaneyLAPRESSE

Garcia e Haney já abordaram as acusações. O mesmo aconteceu com grande parte do mundo do boxe, incluindo Gervonta “Tank” Davis. Embora todos tenham direito à sua opinião o promotor de Haney Eddie Hearnprefeririam que algumas pessoas guardassem suas opiniões para si mesmas.

Eddie Hearn critica Tank Davis por tweet contundente

Hearn saiu na quinta-feira, atacando Davis por seus comentários.

Hearn está se referindo a Tank alegando que eles eram “fazendo qualquer coisa para tirar a vitória de Ryan“. No mesmo tweet, Davis também havia afirmou corajosamente que Hearn deveria ser banido se Garcia perder sua vitória.

Obviamente, Hearn não gostou dos comentários. Desde então, Davis excluiu o tweet, algo pelo qual ele é conhecido.

Devin Haney está “furioso” com Ryan Garcia após falha no teste

Hearn também explicou como Haney se sente após as notícias de Garcia. Haney quer o perda apagada de seu registro.

Ainda há muito para acontecer neste drama. Fique ligado na Marca para mais atualizações conforme surgirem.