Eddie Hearn critica Ryan Garcia pelo ‘comportamento mais estúpido e infantil’ desde os testes de drogas positivos

Eddie Hearn não consegue entender como Ryan Garcia está lidando com seu último dilema.

Hearn, o chefe da Matchroom Sport, foi o promotor de Devin Haney na recente luta de boxe de grande sucesso entre Garcia e Haney. Garcia surpreendeu o mundo dos esportes de combate ao derrubar Haney três vezes no caminho para uma vitória por decisão da maioria, mas posteriormente testou positivo para a substância proibida ostarina em amostras de testes de drogas coletadas em 19 e 20 de abril. Garcia negou veementemente qualquer envolvimento e é atualmente aguardando os resultados de sua amostra B, que deverá chegar em breve.

Se a amostra B retornar as mesmas conclusões, Garcia poderá estar sujeito a uma multa e também a uma suspensão, e sua vitória poderá ser anulada.

Considerando a gravidade da situação, as ações de Garcia desde que a notícia foi divulgada têm sido intrigantes para o veterano promotor Hearn.

“Ele estava fora de novo [Sunday] noite no Twitter, como o comportamento mais estúpido e infantil”, disse Hearn na segunda-feira A hora do MMA. “Mas, novamente, semelhante a algumas pessoas, [he gets] cara a cara e é tipo, ‘Pode subir, me dar um abraço, vamos tirar uma foto’. eu não gosto [that]. Sou alguém que realmente fará o possível para evitar confrontos. Sim? A vida pacífica é sempre melhor. Mas às vezes esse cara age como um idiota, sabe? E eu gosto de Ryan Garcia.

“Eu disse a ele, na verdade disse a ele na Arábia Saudita: ‘Você percebe, se realmente ouvir todas as entrevistas que dou, digo que realmente espero que Ryan seja inocente. Na verdade, até dou a ele o benefício da dúvida. Mas eu até disse a ele cara a cara: ‘Você não pode simplesmente dizer que é uma teoria da conspiração’. Eu disse: ‘Você está me culpando por ter testado positivo duas vezes’. “Bem, alguém armou para mim”, disse ele. Bem, em primeiro lugar, não, eles não fizeram. E em segundo lugar, definitivamente não fui eu. Então tome cuidado com o que você diz e vamos tentar lidar com essa situação.”

A ousadia de Garcia após seus testes fracassados ​​não é de todo surpreendente. A estrela de 25 anos foi errática além da medida na preparação para sua luta com Haney, e até perdeu o peso por 3,5 libras para o que deveria ser uma luta pelo título dos superleves WBC.

Em seu próprio depoimento pós-luta, Haney apontou esse fato e criticou o comportamento de Garcia, escrevendo após a notícia positiva do teste: “Pessoas morrem neste esporte. Isso não é brincadeira.”

Ostarine é um modulador seletivo do receptor de andrógeno (SARM) proibido que tem sido comumente associado a vários casos de suplementos contaminados no passado. E embora Hearn acredite que há uma chance de Garcia estar dizendo a verdade, ele também acha que o jovem lutador não fez muitos favores a si mesmo desde que a maior vitória da carreira começou a ser questionada.

“Você tem que responder [the results], e a amostra B será lançada em breve, acredito”, disse Hearn. “99,9% das vezes é sempre igual. E continuo dizendo: ‘Sim, há uma chance de Ryan Garcia ser inocente. Há uma chance de que seja contaminação.

“Mas como sempre digo, uma coisa que sabemos no momento é que quando Ryan Garcia entrou no ringue para lutar contra Devin Haney, ele tinha drogas para melhorar o desempenho em seu sistema. E eu me sinto como Devin Haney – quero dizer, é realmente incrível que Devin Haney esteja sendo criticado, mas ele lutou com um cara que pesava um quilo e meio a mais. [and had banned substances in his system].”

“Então acho que Ryan só precisa resolver os problemas”, acrescentou Hearn. “Ele precisa ter certeza de que consegue lidar com a situação, que obviamente está se agravando e rapidamente.”