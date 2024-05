Eddie Hearn exige proibição vitalícia de Ryan Garcia se ele for considerado um trapaceiro PED

Ryan Garcia atualmente passando por um 2024 agitado após uma série de postagens estranhas nas redes sociais e ações em geral.

Mas agora isso pode colocar sua carreira no boxe em perigo, pois Eddie Hearn pede uma proibição vitalícia se for descoberto que ele usou intencionalmente drogas para melhorar o desempenho.

Ryan Garcia admite que lutou com Devin Haney usando drogas, mas não esteróides

O escândalo vem depois Garcia derrotou Devin “The Dream” Haney em uma luta onde demoliu o lutador americano mandando-o para a tela em diversas ocasiões.

Mas já era controverso porque ele perdeu o peso para o título dos superleves oferecido pelo WBC, e agora a tempestade se tornou ainda mais frenética quando ele estava descobriu-se que tinha ostarina em seu sistema.

Não apenas uma vez ele falhou no teste da droga para melhorar o desempenho, mas aconteceu novamente em 19 e 20 de abril, levando a uma onda de raiva no jovem de 25 anos, com alguns chegando ao ponto de dizer que suas ações poderiam ter matado. Haney No ringue. Ouça acredita que deveria ser uma proibição.

“Ele deveria nunca mais será permitido lutar novamente,” disse Ouçaum dos maiores promotores do esporte, no que é uma declaração massiva de um dos homens mais influentes do boxe.

“Ele entrou no ringue com drogas para melhorar o desempenho em seu sistema e agora tem que provar que não as tomou intencionalmente. Se ele não as tomou intencionalmente, sinto muita pena dele e espero que a inocência prevaleça.

“Se ele os tomou intencionalmente e trapaceou, isso é outra história e ele provavelmente nunca mais seria capaz de lutar novamente… Você vê clipes dele com soro intravenoso, não é uma boa aparência.”

Por quanto tempo Garcia poderia ser banido?

Só precisamos olhar para outro lutador atual para podermos trabalhar por quanto tempo Garcia pode ser banido como Conor Benn também foi desqualificado para competir após teste positivo para clomifeno.

Como Garcíaele também testou positivo para o PED e protestou sua própria inocência, mas o British Boxing Board of Control (BBBoC) não está interessado e rejeitou seu apelo, apesar do Painel Nacional Antidoping ter levantado a proibição em 2023.

Ele conseguiu duas lutas antes do BBBoC colocar a proibição de volta em vigor, mas isso significa que ele lutou duas vezes desde abril de 2022 e teve seu título meio-médio WBA Continental retirado.