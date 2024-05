Eddie Hearn revela por que Canelo Alvarez quer se esquivar de Terence Crawford

eupromotor de boxe lendário Eddie Hearn disse isso Canelo Álvarez vai se abaixar Terence Crawford e o empresário britânico revelou porque o mexicano não quer briga com o americano de 36 anos.

Álvarez está caçando seu próximo oponente depois de agredir Jaime Munguia na T-Mobile Arena em Las Vegas, vencendo por decisão unânime após derrubar o jogador de 27 anos.

Jake Paul expõe seu plano para lutar contra Canelo Alvarez

Então, obviamente, todas as atenções se voltam para os adversários de maior calibre no boxe, como Canelo é atualmente o maior nome e atração do esporte, o que significa que fãs e patrocinadores disputam algumas superlutas.

Um desses nomes é Crawford, que está 40-0-0 com 31 nocautes. Lutando em Omaha, Nebraska, ele é elogiado por seu conhecimento tático e sua capacidade de se adaptar aos oponentes, incluindo a troca entre canhoto e ortodoxo.

Ele também é o campeão dos meio-médios WBO, WBA, WBC, IBF e The Ring depois de nocautear Errol Spence Jr. Ouça acredita que não serve para o legado do mexicano, apesar de ser um campeão indiscutível.

“Não falando Em nome de Canelo porque eu não o represento”, Ouça disse, de acordo com boxingnews24.com. “Eu não acho que ele esteja muito interessado no Terence Crawford lutar, porque estou pensando que ele estará pensando: ‘Não vou receber nenhum crédito por vencer Terence Crawford.'”

“Ele é um lutador de 147 libras, que acabou de passar para 154. Você está pedindo a ele para passar para 168 e lutar contra um cara [Canelo] isso é enormemente maior que ele.

“Além disso, nesta fase A carreira de Canelo Álvarez, estilisticamente, não tenho certeza se ele quer lutar contra um motor [Crawford] que ele terá que persegui-lo pelo ringue.”

Canelo concorda, pois a questão do legado o frustra

Curriculum Vitae de Canelo é um dos melhores de qualquer boxeador vivo ou falecido. Ele soma 65 lutas, com 61 vitórias e 49 nocautes, com apenas duas derrotas e dois empates. Ele também é o campeão indiscutível dos super-médios e já foi campeão na divisão dos meio-pesados, na classe dos médios e na liga dos meio-médios.

Mas obviamente cada lutador tem alguns inimigos e agora Canelo parece estar cansado deles quando ele declara Crawford não vale a pena porque se ele ganhar, ele venceu um baixinho e se perder, foi derrotado por um baixinho.

“Não,” Canelo disse à Box Azteca em fevereiro. “Então agora, se você imaginar Crawford como meio-médio. 168 libras.

“Tenho tudo a perder e nada a ganhar porque se eu ganhar eles vão dizer: ‘Ah, ele era muito pequeno’ e tudo mais!”